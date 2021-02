Quirino, en la recta final, más fortalecido y principal activo priista en Sinaloa

No es casual. Nunca como hoy, un gobernador había llegado al final de su administración tan bien posicionado y fuerte políticamente como Quirino Ordaz Coppel. Claro que es no es producto de la casualidad. Para nada fortuito. Quirino desde el arranque de su administración buscó fortalecer su relación con todos los grupos políticos del estado. Fortaleció su relación con los exgobernadores Juan S. Millán y Jesús Aguilar Padilla. Y mantuvo y lo hace un programa de contacto directo con la gente. Quirino entendió que para avanzar se requería de la suma de todos. Y para impulsar las actividades económicas del estado se requería de todos los actores. Entendió claramente que para avanzar políticamente hacia el final de su administración lo debía de hacer con respeto hacia todos los grupos políticos de Sinaloa. Y así lo hizo. Por eso hoy es sin duda el principal activo del priismo sinaloense. Con los alcaldes de Morena que llegaron el 2018, buscó y logró con respeto a todos avanzar los programas del Gobierno Estatal y obras que demandaban los municipios que ellos encabezan. Incluso con los legisladores tejió una relación institucional buscando involucrarlos para apoyar a Sinaloa. Con los diputados locales del Congreso del Estado buscó crear una buena relación institucional, que en algunas ocasiones se tensó cuando se involucraron otra clase de intereses y no el de Sinaloa como estado. Quirino es hoy la principal fortaleza del priismo en Sinaloa. Y de salida, intentarán socavar esa fuerza. Así sucede en cada final de administración. No es nada nuevo. Y Quirino lo sabe…Y los priistas del estado también.

Cuen analiza escenarios. El líder y fundador del Partido Sinaloense (PAS) nos comentó anoche que está revisando los escenarios políticos que se tiene en el estado y que aún queda tiempo para tomar decisiones. Mencionó a cinco partidos con posibilidades de crear alianzas y candidaturas comunes al lado del PAS. Esos son el Partido Verde, el PT, Movimiento Ciudadano, Morena y el PAS. Cuen busca encabezar una posible alianza. Pero en Morena le piden que “se baje” de candidato y decline a favor de Rubén Rocha Moya. Comentó Cuen que hay todo un menú interesante. Y se tiene hasta el 17 de marzo para resolver. Dijo que los “del otro lado” en clara referencia a los priistas, están preocupados, “si ellos dijeron que el PAS no representa nada… Entonces, de qué se preocupan”. En estos momentos señaló, está sosteniendo reuniones con diversos representantes de otros partidos políticos. “Y vamos a seguir valorando”. Sin duda, el PAS es un partido que le interesa a Rocha Moya, pero el rechazo de morenistas, y particularmente del primer círculo del precandidato de Morena, es más que evidente. Con el Verde y el PT es diferente. Y en el caso de los partidos nuevos, ahí también explora posibilidades el líder del PAS.

No es por ahí. Como muchos saben, la Marina decomisó a finales de enero un contrabando de metanfetaminas. La empresa presuntamente responsable que se identificó es Pescadores libres del Nico. Una organización de pescadores libres de Sinaloa que precisamente se aseguró que era beneficiaria del programa de apoyo a pescadores en el estado. Con estos datos se le cuestionó ayer al gobernador Quirino Ordaz Coppel sobre el tema. Adelantó que se hará una revisión del programa Empleo Temporal. Una auditoría, para que quede claro. Y cuando intentaron que Quirino involucrara a Sergio Torres, extitular de Pesca y actual candidato a gobernador por el MC, respondió tajante: “No. Yo creo que ya entramos a temas de otro tipo. Y lo importante es el objetivo”. No hay por qué tirarle a alguien que hizo bien su trabajo.