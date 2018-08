Quirino encabezará a pesqueros en su encuentro con Semarnat

El gobernador al frente. Quirino Ordaz Coppel está desde ayer en la Ciudad de México. Encabezará la comitiva de representantes pesqueros que se entrevistarán hoy con el secretario de Semarnat, Rafael Pacchiano. Nada fácil los temas. Las demandas de los pescadores. El gobernador lo sabe. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunas de las demandas reciban una respuesta positiva. Sin duda, la exigencia de evitar que el Alto Golfo sea considerado como “reserva” ante el riesgo de extinción de la vaquita marina es difícil. Pero algo habrá de hacerse para que los pescadores de esa zona no sigan perjudicándose. El problema de fondo es la captura de la totoaba. Y eso lo saben los pescadores de aquella zona. Por lo que se refiere a los pescadores camaroneros del Pacífico, están pidiendo que se adelante la fecha del “levantamiento” de la veda. Esta es una exigencia reiterada cada año previo al arranque de la zafra camaronera. Si los resultados de los estudios científicos lo permiten, su petición se podría realizar. Pero depende de los que saben de eso. Las fechas no se pueden decidir por caprichos y mucho menos por un interés que no sea el científico. Otro punto es sin duda el precio al diesel. Los dirigentes ya han agotado todos los medios para convencer al Gobierno Federal de que los precios vigentes del diesel van en contra de la actividad pesquera. Y la están destinando a su desaparición, así tal cual lo ha declarado no una sino en varias ocasiones el dirigente pesquero Humberto Becerra. Habrá que seguir de cerca el encuentro que hoy se celebrará en la Ciudad de México con el titular de Semarnat.

Cambios en educación. De que sorprendió...Sorprendió. El extitular de Salud en Sinaloa, doctor Alfredo Román Messina, fue nombrado ayer rector de la Universidad Politécnica en Sinaloa. Quienes conocemos a Román Messina sabemos de su acentuado interés por la academia. De su importante preparación y formación. Es sin duda un estudioso que gusta de compartir sus conocimientos. Ahí en la Upsin tendrá un campo fértil con el contacto con los jóvenes universitarios en su formación académica y orientación que se requiere para formar no buenos, sino excelentes profesionistas. Román Messina releva en el cargo a la profesora Hortensia Olmedo, quien desde ayer asumió la titularidad de la Universidad Pedagógica en Mazatlán. La profesora “Tencha” es una entusiasta innovadora de métodos de estudios, pero además gusta de integrarse a acciones de trabajo social en beneficio a la comunidad y de quienes menos tienen. Exdirectora de la Escuela de Trabajo Social de la UAS, la profesora tendrá un campo fértil para desarrollar campañas de alfabetización que en la Upsin se realizan desde hace años. Ahí se permitirá el contacto directo con los habitantes de todas las comunidades para llevar la alfabetización que tanto requieren los grupos más vulnerables.

Movilización militar. Ayer resultó evidente la movilización de unidades y efectivos militares por la autopista Mazatlán-Durango. La milicia se dirigía a la sierra concordense. Varias unidades, incluida por lo menos una tanqueta militar, se desplazaron por la autopista con rumbo a la sierra. No sabemos si esa movilización tenga relación con la profusa publicación en redes sociales de un video donde jóvenes fuertemente armados asistieron a un entierro de una persona que había sido ejecutada el sábado pasado en Mazatlán. El supuesto video se tomó, también supuestamente, en la comunidad de El Palmito. Y para aquellos rumbos se dirigía la milicia.