Quirino gestiona apoyos

El gobernador Quirino Ordaz gestiona ante el gobierno federal apoyos para los productores de maíz y espera que pronto empiecen a fluir en el pago de las cosechas.

Quirino estuvo ayer en Juan José Ríos, acompañado por la presidenta de Guasave, Aurelia Leal, y en entrevista con los reporteros también abordó el tema de los aranceles impuestos por Estados Unidos al tomate mexicano. Declaró que aún hay una mesa de diálogo abierta y por lo tanto no se desvanece la esperanza de que haya reconsideración.

Son muchos los factores que influyen en los aranceles a los tomateros. “Están en campañas políticas y tienen que atender las quejas de los productores de La Florida”, reconoce el gobernador. Pero los estadounidenses pueden ser los más perjudicados con el alza del tomate.

Una multitud de familias de Juan José Ríos se arremolinó ayer en la jornada de apoyos Puro Sinaloa y momentos antes de la llegada del gobernador un grupo de usuarios se manifestaron en demanda de que mejore el agua potable, que se respeten los descuentos a jubilados y que en términos generales son muy altas las tarifas que les cobran y baja calidad del líquido.

Álvaro Ruelas atendió a los manifestantes y los convenció que canalicen sus demandas por la vía institucional, con la seguridad que serán atendidas, de ahí en adelante la gente se dedicó a hacer gestiones ante las diferentes dependencias de gobierno, y como es usual, el gobernador también abordó el tema del regreso de los Algodoneros de Guasave al beisbol del Pacífico.



Popurrí. Ante la inminente aprobación de la reforma educativa en el Senado, ayer el senador mochitense Mario Zamora y Erika Sánchez, acompañados por el líder morenista Mario Delgado, se reunieron ayer en Palacio Nacional con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y el de Hacienda, Manuel Urzúa, para expresarles su apoyo a la política educativa del gobierno federal y pedirles que tomen las medidas económicas necesarias para garantizar la educación superior gratuita sin que se afecte los presupuestos del estado y los municipios de Sinaloa.

Legisladores priistas marcharon de la mano de los morenistas en la aprobación de la reforma educativa, primero en la Cámara de Diputados y ayer se discutía en el Senado, mientras que la bancada panista voto en contra de la reforma.



DEUDAS. Para que no anden diciendo que los tesoreros no tienen corazón, el secretario estatal de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, acaba de poner en marcha un programa para renegociar las deudas de los trabajadores del estado, que similar a la época de las tiendas de raya de la época porfirista están endeudados con más de 70 mil créditos con intereses superiores al 90 por ciento que no acabarían de pagar en 30 años.

Antes Carlos había roto una regla de oro de la administración al presentarse en un evento en Los Mochis acompañando al gobernador Quirino Ordaz. Como que está muy movido el gabinete, y el tesorero busca seguir en política los pasos de su jefe.



DEMANDA. El líder del PAN, Ariel Aguilar, se unió ayer su demanda al alud de exigencias de juicio político al alcalde Billy Chapman.