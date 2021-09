Quirino ha laborado con el PRI, con el PAN y ahora con Morena; no lo sabe Alito

La advertencia de Alito. El mensaje fue para todos los gobernadores. Pero claro que tiene un destinatario muy preciso. Sin mencionarlo por su nombre, se refirió a Quirino Ordaz Coppel. Y es que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lanzó la advertencia de que será el Consejo Político Nacional del PRI el que deba aprobar una “licencia” para que un gobernador priista ocupe un cargo con un partido distinto. En el mismo texto publicado por el líder nacional del PRI, establece que aceptar la invitación a trabajar con un gobierno de un partido distinto “se asume como a título personal”. Y así es. Para entender el caso de Quirino Ordaz Coppel, Alito debería de documentarse. De 1989 a 1997 laboró en diversos cargos del Gobierno de la Ciudad de México, gobernada por el PRI. En el sexenio del panista Felipe Calderón laboró en Banobras. Ahora, Quirino es invitado a laborar en el sexenio de López Obrador. PRI, PAN y ahora Morena reconocen en Quirino que es un hombre de resultados. Lejos de intereses personales, partidistas y de colores. Apenas López Obrador anunció que invitaría a Ordaz Coppel a integrarse a su gabinete, las especulaciones se dejaron venir como en cascada. El gobernador seguramente estaba preparado para todo. El propio López Obrador precisó que no le interesaba si Quirino era o no de otro partido. Y que no se le pediría renunciar a él. Ordaz Coppel por separado señaló que él continuaría siendo un militante priista. Ahora que, si lo que queda del PRI a iniciativa de Alito pretenden expulsarlo, estarían incurriendo en un error político. A nadie se le puede negar su derecho a trabajar con quien te plazca. Y tratándose del gobernador en funciones mejor evaluado, no solo por meses sino por años en el país, estarían en condiciones de perder un valioso activo, para lo que venga. En Sinaloa hay algunos que también critican la decisión de Quirino. Pero habría que preguntarles: “Y ellos qué hubieran decidido”. Dos exgobernadores de Sinaloa han ocupado embajadas. Se trata de Francisco Labastida, que fue designado después de dejar la gubernatura como embajador en Portugal, y ahora Quirino Ordaz Coppel será embajador en España. La diferencia es que a Quirino se le extiende la invitación aún antes de dejar la gubernatura.

Negro panorama. Hoy se “levanta” la veda del camarón en aguas interiores. Y el panorama no puede estar más complicado como lo que hoy se vive. Sinaloa fue azotado por el huracán Nora, que trajo más de 400 mm de agua que dañaron a todos los sitios pesqueros del estado. Los pescadores de aguas interiores están preocupados y ya planean “autovedarse”. Ni siquiera arrancarán. Y en el caso de los pescadores de altamar, a decir del líder pesquero, Ricardo Michel, la temporada que viene “es incierta”. Y no le falta razón para esa expresión. En estos momentos, el Gobierno de México no ha logrado que Estados Unidos retire la falta de certificación del camarón mexicano. ¿Qué pasará con la producción camaronera? Porque la mayor parte es destinada para la exportación y va para el mercado de Estados Unidos. Pero sin certificación, no se podrá comercializar con el vecino país del norte, ni una cabeza o cola de camarón.

Los saldos de Nora. El servicio de agua potable en Mazatlán no se ha logrado regularizar. Algunas colonias reciben el vital líquido por unas horas al día. Y también están los daños en la carretera Mazatlán-Culiacán. Tanto la de cuota como la libre siguen con problemas y no están totalmente reparados los daños.