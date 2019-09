Quirino hace la tarea

En momentos en que se libra en Sinaloa una lucha entre el gobierno y el Congreso del Estado, el gobernador Quirino Ordaz recibió ayer un fuerte espaldarazo del auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, quien lo alabó públicamente por hacer bien la tarea en el manejo del dinero federalizado, ya que entregó buenas cuentas en la revisión del 2018 con observaciones de sólo el 0.1 por ciento que asciende a 6 millones de pesos y que aún pueden ser solventadas.

El auditor fue más allá y también reconoció a su homóloga, la auditora estatal Emma Guadalupe Félix, de quien dijo ha hecho bien su trabajo de revisión y transparencia. Como ejemplo de manejos desordenados mencionó a los estados de Oaxaca y el Estado de México, donde las observaciones llegan a los 2 mil millones de pesos.

Más aún, explicó que también se auditará a los congresos del estado, entre ellos al de Sinaloa, para frenar el uso indiscriminado y opaco de los recursos, de la misma manera a los ayuntamientos.

En Sinaloa, el Congreso, en especial la bancada morenista, acaba de reprobar todas las cuentas públicas que le presentó la ASE y en el reciente inicio de sesiones le exigieron al ejecutivo estatal que publique en el Diario Oficial esta desaprobación; sin embargo, la contraparte del gobierno asegura que el caso aún no está cerrado, ni se ha dicho la última palabra, dado que tienen de plazo hasta fines de octubre para solventar las irregularidades que se reporten.

Hay una lucha fuerte por la calificación final de las cuentas publicas y el espaldarazo del auditor federal inclina por el momento la balanza a favor del gobierno de Quirino Ordaz, aunque todavía quedan varios rounds por pelear.



Popurrí. Con altibajos el balance o glosa al carbón del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador que hizo ayer el dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés, primero inició reconocimiento la fuerte aceptación popular que tiene AMLO, pero de inmediato pasó a la ofensiva al decir que los priistas “están muy preocupados por el cero crecimiento económico, por la inseguridad y por los 220 mil millones de pesos que costará la cancelación del nuevo aeropuerto de México en Texcoco”.

Explicó que su dirigente nacional, Alejandro Moreno, con quien se acaban de reunir, les pidió que hicieran este balance ante los militantes y ante los periodistas, pero luego a pregunta de un reportero, respaldó las afirmaciones del gobernador Quirino Ordaz de que a Sinaloa le ha ido bien con López Obrador, que siempre lo ha apoyado en las peticiones que le ha hecho. Rectificó de inmediato y aclaró que a los municipios no les llega dinero para obras y que también como nunca la industria de la construcción esta decaída. Dice que no los priistas no se sienten derrotados y que por lo tanto no les queda el saco de la frase contra los opositores del informe presidencial, que no han sido una oposición a ultranza y han apoyado las buenas propuestas.



AGUAS. Siguen las amenazas latentes de lluvias y las autoridades no deben bajar la guardia en las medidas de prevención. En Culiacán y Mazatlán ya han sufrido varias inundaciones.