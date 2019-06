Quirino impulsa relevo generacional e inserción de jóvenes

Cambios en gabinete. Quien se diga sorprendido, entonces no conoce al gobernador. Y algo más, los cambios en el gabinete podrían continuar. Hay ajustes que vienen. Porque de lo que se trata es imprimirle un mayor dinamismo al gobierno quirinista, y sobre todo, seguir y estar cerca de la gente. No es sorpresa que Quirino Ordaz Coppel está integrando a jóvenes a su gabinete. Sangre nueva. Nuevas caras. Un relevo generacional que sin duda será uno de los sellos distintivos a heredar por Ordaz Coppel. Ricardo Madrid, un joven preparado fue designado como nuevo secretario de Desarrollo Social. Él se desempeñaba como secretario particular del gobernador. Y Álvaro Ruelas pasó al Isife. Dependencia clave para el gobernador por los programas de apoyo a las escuelas. Ruelas hará equipo con el secretario de Educación Pública, Juan Alfonso “El Negro” Mejía, otro joven integrado al gabinete estatal. Y son varios, como el hoy coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez. La sangre nueva, joven y voluntariosa, además de preparada, transita en esta administración con el ímpetu de dejar huella.

¿Campanas al vuelo? Si en Morena creen que las cosas están bien, pudieran pecar de soberbios. Las elecciones del pasado domingo, a pesar de que Morena ganó dos gubernaturas (Baja California y Puebla) el comportamiento electoral manda varias lecturas. Una de ellas es que la mayoría de la gente no salió a votar. ¿Por qué? O ya está presente el desencanto. O tal vez pecaron de confiados. En los seis estados donde se realizaron elecciones, la abstención fue muy elevada. En Baja California (BC), donde Morena capitalizó el hartazgo y descontento contra el PAN, sí le arrebató el bastión que tenía desde hace 30 años, desde que llegó el primer gobernador panista del país, Ernesto Ruffo. En BC, el abstencionismo llegó al 70 por ciento. En esta elección, a los candidatos de Morena todavía los alcanzó el manto de su líder y presidente López Obrador. Y en las que vienen, ¿qué?

Negar todo. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ahora entró a la etapa de “negar todo”. Hasta lo evidente. Ahora niega haber firmado un documento en el que acepta la resolución del Tribunal para desembolsar 300 millones de pesos como pago a la empresa Nafta. Este documento es de fecha 15 de mayo. Anteriormente negó haber firmado un acuerdo con los representantes de Nafta donde comprometía la entrega de bienes municipales. Entre ellos, sin mencionarlo en ese escrito, se encontraba seguramente el estadio de beisbol. Bonita jugada esa de pagar una deuda de 300 millones con un inmueble como el estadio recién remodelado con un valor superior a los mil 200 millones. Ha negado lo evidente de los casos de nepotismo que abundan en la administración municipal. Situación que fue hecha pública por la síndica procuradora, Elsa Bojórquez. Por cierto, cada vez que tiene oportunidad, “El Químico” arremete contra la síndica sin pudor alguno. Hasta reniega de sus amigos, como es el caso del abogado David Álvarez, cabeza del Despacho Álvarez y Asociados. Y arremete contra sus compadres Luis Antonio Aguilar Colado, al que corrió y ayer amenazó con exhibir el por qué. Y el que está en capilla de Jumapam, Ismael Tiznado.