Quirino no tiene tiempo para despedidas, seguirá trabajando hasta el final

Nada de despedidas. Con Quirino no hay tiempo para las despedidas. Mucho menos organizar giras del “adiós”. El gobernador Quirino Ordaz Coppel lo precisó ayer, él continuará hasta el último día de este mes supervisando obras y entregando las que vayan concluyendo. Ordaz Coppel arrancó así en su primer día de trabajo como gobernador. Sin muchos aspavientos. Se dirigió a los lugares donde habrá que trabajar y responderle a los sinaloenses lo más pronto posible. Quienes conocen a Quirino lo sabían. Quienes no lo conocían ya lo vieron. No ha parado en ningún momento de conducir las gestiones, los proyectos, los encuentros y la ejecución de todos los programas, porque Sinaloa no tiene tiempo para perder. Ayer que le preguntaron en su gira por El Fuerte si este último mes que le queda como gobernador lo dedicará para realizar una gira de despedida, Quirino fue claro. No habrá nada de eso. Seguirá recorriendo los municipios para concluir los trabajos que están en proceso. Y supervisar las obras que tendrán que terminar antes del 31 de octubre. En el sur de Sinaloa hay obras por concluir y otras por inaugurar. Y se harán. Lo más importante ya se hizo. Ahí está la infraestructura de salud con los hospitales nuevos. Ahí las obras que transformaron a Mazatlán. La mesa ha quedado servida para el relevo.

Por cierto. Mientras en otros estados donde se está dando el cambio de gobierno enfrentan problemas económicos para cerrar el año. Acusaciones de desvío de recursos. Y la herencia de una deuda contraída en esa última administración, en Sinaloa se da otro escenario. Cada cierre de año es por demás complejo. Y requiere de recursos adicionales. Pues ya el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, cuenta con la certeza de que no habrá ningún problema para acceder a recursos y cerrar el año bien. La gran ventaja por encima del resto de los estados donde habrá cambio de gobierno es que en Sinaloa, Rocha Moya y Quirino Ordaz Coppel antepusieron la razón y la inteligencia para juntos lograr una entrega-recepción ordenada y un cierre de año con certidumbre.

La conectividad aérea. El talón de Aquiles que enfrenta el turismo en Sinaloa, y particularmente Mazatlán, logró solucionarse en una buena parte a pesar de los estragos provocados por la pandemia. Ayer, el secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, atestiguó la puesta en marcha del vuelo Mazatlán-Calgary, con una frecuencia de un vuelo a la semana, y que en noviembre esperan aumenta a tres semanales. Pérez Barros anunció que la conectividad aérea con Canadá se está recuperando tras la pandemia. Las aerolíneas Sunwing y la West Jet contarán con un mayor número de asientos de los que había antes de la pandemia. Lo que habla, dijo Pérez Barros, de una reactivación. El titular de Turismo en Sinaloa dio a conocer que la recuperación de asientos en Culiacán ya llegó al 87 por ciento, en Mazatlán es del 85 y en Los Mochis de un 80 por ciento. Excelente señal es que los vuelos internacionales ya están llegando a Sinaloa. Y no es por casualidad la recuperación en vuelos, ni el aumento de asientos, es producto de toda una estrategia encabezada por Quirino Ordaz Coppel y aterrizada por Pérez Barros.

Se avizora el primer round. Ya el líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, fijó su postura en torno a la legislación del aborto en el estado. Dijo que no está de acuerdo. El PAS tiene ocho diputados. Y se le complicará a Morena sacar esa iniciativa.