Quirino pide a la Federación declaratoria de emergencia para municipios del sur

Solicita Quirino declaratoria de emergencia. El gobernador Quirino Ordaz Coppel pidió al Gobierno Federal la declaratoria de emergencia para los municipios del sur de Sinaloa. El huracán Nora provocó inundaciones importantes en los municipios de Escuinapa, El Rosario y Mazatlán. La gran cantidad de agua que trajo el huracán golpeó severamente al sur. Si bien los vientos no resultaron destructivos, en el caso de Nora, la lluvia sí lo fue. Comenta el gobernador que en Mazatlán cayó la mitad de la lluvia que se registra en todo el año. Esto sin duda puso a prueba a Mazatlán. Y reprobó. Claro, podrán argumentar las autoridades de que cayó una gran cantidad de agua. Y tienen razón. Pero quedó en evidencia de que el sistema pluvial en muchas de las zonas de Mazatlán no soportó la caída de tanta agua. En las colonias populares el sufrimiento es palpable. Y la tensión por los pronósticos de que habrá más lluvias, es mayor. Hay que reconocer que el revestimiento de algunos de los canales pluviales evitó mayores daños a muchas familias que habitan las zonas aledañas a estos. Pero tampoco evitó que se desbordaran. Hasta noche, había en la zona rural de Mazatlán comunidades incomunicadas. El puente El Quelite cedió ante los embates del agua. La carretera Mazatlán-Culiacán, tanto la de cuota como la libre, fueron cerradas a la circulación, pues la fuerza del agua las dañó. También en la zona hotelera del puerto hubo inundaciones que obligaron a las autoridades a cerrar la circulación de vehículos por seguridad para las personas. Así fue que cerraron la avenida Del Mar desde Valentinos hasta donde se ubica la salida del fraccionamiento Lomas de Mazatlán, pues los niveles del agua subieron peligrosamente. El fraccionamiento Jacarandas quedó inundado. Y la parte de la colonia López Mateos, frente la carretera de acceso norte, se inundó y varios vehículos quedaron atrapados. Los canales pluviales resultaron insuficientes para desfogar la gran cantidad de agua que trajo Nora. El servicio de transporte urbano quedó suspendido por las malas condiciones de las calles y avenidas. Y se reflejó en el cierre, en algunos total y en otros parcial, de comercios. La actividad comercial y económica se paralizó. Habrá que esperar hoy para que si, las condiciones del clima lo permiten, Mazatlán poco a poco vuelva a la normalidad.

No se pudo. Con la novedad de que “el llueva, truene o relampaguee” lanzado por López Obrador para el regreso a clases, pues se “aguadeó” en Sinaloa. El huracán Nora condujo el “arranque” del ciclo escolar 2021-2022 a las clases virtuales. Sencillamente, las condiciones climatológicas no permitieron el regreso presencial a las escuelas. Desde el domingo, las autoridades educativas en Sinaloa primero advirtieron que si las condiciones climatológicas lo permitían se daría el regreso a clases presenciales. Pero poco después acordaron que no se podría y que serían clases virtuales. Habrá que ver si hoy o mañana lo permite el clima y se da el regreso a las aulas. Pero no está en manos del presidente, ni de cualquier otra autoridad. Pendientes.

¿Ya se daría cuenta? Frente el hotel Inn At Mazatlán, justo donde se construyó una rampa peatonal, muy cuestionada por cierto, ese tramo se convirtió en una alberca de grandes proporciones. Este problema ya se veía venir, pero la terquedad y la improvisación están presentes. Habría que ver si hay algún estudio de vialidad que justifique ese “monumento”.