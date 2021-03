Quirino planteará a AMLO vacunas para municipios con más contagios y muertos

Vacunas para Sinaloa. Este es el tema principal que abordará el gobernador Quirino Ordaz Coppel directamente con el presidente López Obrador. Este es el momento. López Obrador estará en Culiacán y Mazatlán hoy y mañana. Y es que como todos saben, el Gobierno Federal es el que tiene en sus manos el programa de vacunación contra el Covid-19. El Gobierno Federal es el responsable de la aplicación y distribución de las vacunas. Los estados incluidos, claro está, Sinaloa, los han colocado como simples espectadores. Sinaloa ha solicitado en diversas formas y en varias ocasiones la autorización para comprar vacunas. Las mismas veces que se le han negado. Quirino sabe de la importancia que tiene el vacunar al mayor número de sinaloenses. Sabe que es clave proteger al personal de salud en Sinaloa, por ser el primer frente de batalla contra el Covid-19. Sabe Quirino que es urgente proteger a los adultos mayores de Sinaloa por ser uno de los sectores más vulnerables. Y sabe Quirino que es necesario vacunar al personal educativo para caminar hacia un posible regreso a las escuelas. El gobernador también está consciente de que al vacunarse al mayor número de sinaloenses, las condiciones económicas podrían mejorar. En esto último, Sinaloa sí ha resultado afectado económicamente, aunque hay estados golpeados más severamente. Habrá que ver que trae consigo la visita de López Obrador a Sinaloa. Particularmente, en torno a suficientes vacunas.

Comparaciones que duelen. Ya no se trata de comparar a nuestro país con las consideradas grandes potencias. No, para nada. Ni con Estados Unidos, ni con países como Gran Bretaña, Italia y otros de la comunidad europea. ¡No! Está el caso de Chile, donde ya se aplicaron 5 millones de vacunas. Ahí no anuncian que pagaron o compraron o que vendrán vacunas. ¡No! Ellos han tomado en serio el programa de vacunación. Chile estima que en 103 días protegerá a toda su población. Estados Unidos estima que en 169 días alcanzará a toda su población. ¿Y qué creen en México? Pues al paso que va la vacunación, se tardarán 10 años en cubrir a la mayoría de la población. Tres mil 770 días. México, con 126 millones de habitantes, apenas se han aplicado, hasta ayer, poco más de 3 millones de dosis. ¡Así cómo!

Prueba de fuego. El fin de semana largo arrancó. Está aquí y ya desde ayer comenzarían a arribar un considerable número de visitantes a Mazatlán. De hoy y hasta el lunes, el puerto tendrá miles de visitantes, a los que se les sumarán los locales que tendrán asueto laboral, y las clases virtuales también quedarán en suspenso. Si las autoridades no se aplican como es debido, los índices de contagios por coronavirus se podrían disparar. Todos lo saben. Y saben que tendrán que aplicarse, de lo contrario se correrá el riesgo de cierre de playas en Semana Santa.

Se desatan asaltos. En un lapso no mayor a tres horas se registraron ayer dos asaltos a mano armada en Mazatlán. Ambos en la zona norte del puerto. Ambos por sujetos armados con pistolas. Uno fue a un negocio de ferretería, hasta donde llegaron tres sujetos armados a bordo de motocicletas. El otro a un restaurante ubicado en La Marina Mazatlán, donde hasta los comensales fueron despojados de su dinero y pertenencias. El domingo pasado, un grupo armado acribilló a una persona al interior de un restaurante. Cuidado. Se relaja la seguridad.