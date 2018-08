Quirino se reúne con AMLO

Durante la segunda reunión de gobernadores priistas con el presidente electo de México, tal y como lo adelantamos en exclusiva en este espacio, quedó confirmado que Andrés Manuel López Obrador visitará Sinaloa el próximo 17 y 18 de septiembre.



El mismo gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel adelantó que cuando esté de gira en Culiacán tendrá la oportunidad de tratar los temas prioritarios, como son educación, salud y seguridad.



Asimismo, Ordaz Coppel agregó que tuvieron buen encuentro con López Obrador y su próximo gabinete, ya que acordaron trabajar unidos por Sinaloa y México. Además, informa que se le dará continuidad a programas sociales y obras de infraestructura, como la presa Santa María.



En la visita del presidente electo a Culiacán, en el próximo mes de septiembre, seguramente se afinarán detalles de los proyectos y prioridades para el estado, tenemos información que habrá un acercamiento con el gobernador, cabe destacar que hay muy buena comunicación entre López Obrador y Quirino Ordaz.



Tratado. La imagen del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, estrechando la mano del presidente Donald Trump sorprendió en México. Había buenas noticias, México logró el acuerdo comercial con los Estados Unidos.



Donald Trump anunció la creación del Tratado Comercial Estados Unidos-México, el cual deja obsoleto y mejor dicho acaba con el llamado TLCAN. El mismo presidente norteamericano señaló que terminó un acuerdo que calificó de “fantástico”, al cual se espera se vaya a unir Canadá.



El presidente de EUA hizo pública la llamada con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto a quien felicitó. La cereza en el pastel fue el reconocimiento de Trump por el trabajo del equipo de Peña Nieto y López Obrador.



Gabinete. El priista y exfuncionario peñista, Luis Antonio Ramírez, será el próximo director del Issste en la administración de Andrés Manuel López Obrador.



Ramírez estuvo a cargo de las finanzas del Issste al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ahora también empezará el sexenio en dicha institución, pero ahora como director general.

Además, ha sido diputado local y federal de Oaxaca por el PRI, así que no se podrán quejar los priistas por falta de espacio en la próxima administración de López Obrador.



Cambio. Ha sido muy polémica la nueva imagen de Benito Juárez en el billete de 500 pesos, ayer el Banco de México presentó el cambio. Se ha hecho muy publicitado para evitar confusiones y equivocaciones entre los billetes de 20 y 500 pesos que tiene la misma imagen del expresidente Juárez. Muy divididas las opiniones de a quienes les gustó el cambio y quienes lo rechazan, lo cierto es que es un hecho y empezarán a circular estos billetes, así que muy atentos para evitar confusiones.



Seguridad. Muy importante que la ciudadanía confirme la información que comparte, sobre todo, en temas de seguridad, el problema de ‘fake news’ se presenta en redes sociales. Sobre esto el secretario de Seguridad Pública Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, reconoció que se está presentando rumorología en las redes sociales sobre algunos delitos.



Destacó el caso particular de un supuesto robo a comensales en un conocido restaurante de la ciudad, información que resultó falsa. Guinto Marmolejo, aclaró que “se ha generado en los últimos días una mala práctica, al denunciar algunos delitos en medios de comunicación, sin embargo, estos no han sido sustentados en una denuncia ante el Ministerio Público y muchos de estos han resultado falsos”.



Memoria política. “Si quieres ganar un adepto para tu causa, convéncelo primero de que eres su amigo sincero”, Abraham Lincoln.