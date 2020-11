Quirino se reúne con indígenas

Insostenible. Como una decisión de contención, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se reunió ayer con los gobernadores tradicionales disidentes, a quien les recepcionó su exigencia de destituir al coordinador de la Comisión para la Atención a las Comunidades Indígenas en Sinaloa, Rosario Peñuelas. A como se vio, dicen que los días están contados para él. Sin embargo, con el hecho de que el gobernador haya venido a reunirse en el centro ceremonial de Ohuira con el grupo de gobernadores tradicionales, capitaneados por Felipe Montaño, puede que agarren vuelo y en lugar de aplacarlos se les alebrestan más. Hasta eso que los van a tener entretenidos con la formación del Consejo Consultivo de la Nación Mayo-Yoreme, Comisiones de Honor y Justicia, entre otras cosas. Lo del desconocimiento de Librado Bacasegua como líder indígena no es materia del gobernador porque eso corresponde exclusivamente a las comunidades indígenas. Con esto, Ordaz Coppel gana tiempo para mantener a raya al grupo de indígenas que agarraron por tomar la caseta de San Miguel. No va a tardar muchos días para que Librado Bacasegua y su gente den también el zarpazo.



Lo burdo. La maniobra burda quedó al descubierto para colocar al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en la encuesta para elegir al candidato de Morena a la gubernatura. Sus incondicionales que abrevan del erario lo colocan que está en la encuesta que se está realizando, pero la pifia ayer la dejó al descubierto la diputada federal morenista Yadira Marcos, quien reveló que no se está llevando a cabo. La encuesta estaba programa para el 15 de noviembre, pero se pospuso para los días 27 y 28 del presente mes. Así, abortó la estrategia de posicionar a Chapman en la carrera por la candidatura de Morena a la gubernatura. Ni la saben hacer.



Descarte. En una postura que sorprendió a varios, la diputada local morenista Cecilia Covarrubias González prácticamente se descartó para la alcaldía de Ahome. Su activismo estaba encaminado para lograr la candidatura morenista para esa posición, pero de la noche a la mañana le nació el amor por el trabajo legislativo. Por eso, dice que le interesa la reelección. Algunos dicen que su postura es más clara de que la candidatura a la alcaldía es para otro. Para salir ahora con que le interesa la reelección, no falta quien asegure que Covarrubias ya recibió línea.



Resbalón. La maniobra de llevar “porra” para que le aplaudieran en la sesión del Consejo Político Municipal del PRI le salió contraproducente al subsecretario de Planeación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno. Algunos dicen que hizo el ridículo porque esa práctica es muy vieja y enterrada. No sorprende a nadie. De hecho, a estas alturas la decisión ya no está en él ni en los otros que aspiran a la candidatura priista a la alcaldía de Ahome Álvaro Ruelas Echave y Bernardino Antelo Esper, porque lo que hicieron o dejaron de hacer ya está hecho para que los que van a definir, lo hagan.



Jiribilla. Por cierto, el exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave está siendo muy cuidadoso para que las cosas no se salgan de control en la carrera por la candidatura priista a la alcaldía. Por ejemplo, circuló una foto en la que están él, Marco Antonio Osuna, Fernanda Rivera, entre otros, con el mensaje de que de “esa mesa” va a salir la candidatura. El mensaje lleva jiribilla porque ahí no estaba Bernardino Antelo Esper. De inmediato, Ruelas Echave salió al paso a esa foto con un comentario de que esa mesa respetará la decisión del PRI y será un apoyo indispensable para el triunfo. Algunos priistas valoraron la posición de Ruelas Echave .