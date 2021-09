Quirino sorprendió desde su llegada y a su salida podrá decir: misión cumplida

Misión cumplida. Hoy, el gobernador Quirino Ordaz Coppel entregará su quinto y último informe de gobierno. A las 11:00 horas se presentará ante los diputados del Congreso del Estado para hacer entrega del documento. Respetuoso de los protocolos sanitarios, en este informe no se hará ningún evento masivo. Quirino ofrecerá una reseña de los logros y metas alcanzadas a través de las redes sociales. En 2016, un año después de haber ganado la elección a diputado federal en Mazatlán, Quirino sorprendió a muchos al resultar ser elegido como el candidato a gobernador, y ganó holgadamente para convertirse a partir del 1 de enero del 2017 como nuevo gobernador, en sustitución de Mario López Valdez. El caminar de Quirino lo ha convertido en un político ciudadano que ganó la diputación federal apoyado por las siglas del Partido Verde. Luego llegó el PRI, que le ofreció la candidatura a gobernador. Quirino sabía desde el primer minuto de inicio de su administración que no tenía tiempo qué perder. Que a los sinaloenses les urgían resultados. Que las demandas no podían esperar.

Para Quirino era un “lujo” perder tiempo. Y fiel a su formación y carácter ejecutivo, arrancó tomando decisiones que a la postre se convirtieron en un rumbo con certidumbre para Sinaloa. No persiguió a sus antecesores. Mucho menos arropó rencores. Sabedor de que lo más importante es “el como” para buscar soluciones, así actuó en todos estos meses como mandatario estatal. Su forma de ser abierta y sincera, directa y transparente, le valió tratar y bien con dos presidentes de la República muy distintos y lógicamente de diferentes partidos. Con Enrique Peña Nieto sostuvo una buena relación y no buscando beneficios personales, ¡no!, lo hizo para lograr obtener beneficios para Sinaloa. Y se reflejaron de inmediato en obras, en inversiones que le vinieron a cambiar el rostro al estado. Al cambio de gobierno federal llegó como presidente López Obrador. Y desde el primer momento en que AMLO y Quirino entablaron relación, ambos encontraron que trabajando, dando resultados y transparencia, se podía avanzar. Y Quirino lo logró. A tal grado de que López Obrador ha reconocido no una, sino muchas veces que Quirino es un gobernador que trabaja y no “anda con politiquerías”. El Gobierno de López Obrador le respondió a Quirino. El ejemplo de cómo han llegado vacunas contra el Covid-19 a Sinaloa está presente. En Sinaloa arrancó la vacunación de jóvenes de 18 años en adelante. La buena relación entre el presidente y Quirino a más de alguno le da diferentes lecturas. Lo cierto es que ambos coincidieron que trabajar con trasparencia era el camino. Y lo tomaron. Quirino concluye su administración el 31 de octubre, de ahí se tomará un descanso y posteriormente se integrará a las empresas de la familia en la hotelería, en el turismo.

¡SOS!, Mazatlán sin agua. La paradoja que está viviendo Mazatlán en estos momentos es increíble. Luego de las inundaciones provocadas por el huracán Nora. De la gran cantidad de agua que cayó. Hoy Mazatlán está sin agua. Las colonias populares, fraccionamientos, todos están sin el suministro del vital líquido. Y lo peor, se habla de que así estará por varios días. Ya en algunas colonias la falta de agua comenzó a ser crítica. Y algo tendrán que hacer las autoridades para evitar que la falta de agua conduzca a la población a padecer otro tipo de calamidades. Un plan de emergencia, una acción conjunta entre las instancias de gobierno, es ya urgente. La población ya clama por agua. Y se recomienda racionalizar su uso.