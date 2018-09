Quirino y AMLO, más amigos que nunca

El diagnóstico del PRI en Sinaloa es simple, no vale el tiro. El partido no tendrá presupuesto y habrá que meterle bolsa, ya no son primera fuerza política y tampoco tienen al gobierno federal de respaldo.

Tal vez por esa razón los pesos pesados en el estado no quieren tomar la responsabilidad, tenemos información qué son varios los que mejor han dicho paso. Otros que buscan llegar simplemente no tienen el visto bueno del Tercer Piso, así que es posible que no llegue un personaje de gran peso de la clase priista estatal. Probablemente por eso siguen sin tomar la decisión. Se acaba el tiempo.

Actualmente suenan tres mujeres, dos de ellas todavía no terminan la actual legislatura local. Definitivamente se descarta algún joven o empresario, el PRI ocupa caras nuevas y sangre fresca pero debe recuperar el sentido social, necesitan a un político con carrera priista.

El PRI en Sinaloa dio un giro de 360 grados, pasó de izquierda a derecha o mejor dicho de las causas sociales a las empresariales, ahora cumple las funciones que en su momento eran del Partido Acción Nacional (PAN).

La refundación debería ser regresar al PRI a las colonias, devolver el poder a sus organizaciones como la CNC, CNOP, etc. La estructura fue desmantelada durante la dirigencia nacional de Enrique Ochoa Reza, sin duda, uno de los grandes responsables de la debacle priista.

Viene una tarea sumamente complicada para la dirigencia del tricolor en Sinaloa, tendrán que reorganizar el partido en dos años para dar la pelea por la gubernatura que en este momento perdería si hubiera elecciones. Recordemos que Sinaloa se pintó de Morena y a partir de ya son la primera fuerza política y tendrán el poder, así como el balón.

Muy pendientes porque estirarán la liga hasta el último día, veremos si convencen a un priista de cepa para que llegue al rescate.

Cercanía. Una verdadera visita de estado realizará el presiente electo Andrés Manuel López Obrador con el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel. A las 09:45 horas el mandatario de Sinaloa recibe personalmente al próximo presidente de México en la escalinata de Palacio de Gobierno.

AMLO y Quirino Ordaz sostendrán una reunión privada de una hora en el despacho del tercer piso donde tratarán los temas prioritarios del estado. Posteriormente habrá atención a medios de comunicación. Esto alrededor de las 11:00 horas.

Con la visita y reunión en privado definitivamente se envía un mensaje de cercanía y respaldo entre el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Desde que anunciamos en exclusiva en este espacio la visita de AMLO a Sinaloa empezaron a trabajar en esta reunión a puerta cerrada, así que se espera que haya buenas noticias para Sinaloa.

Cambio. El día de hoy inicia formalmente el proceso entrega recepción en el Congreso del Estado, se estarán reuniendo los diputados electos con los integrantes de la Junta de Coordinación Política. La estafeta la pasará Víctor Godoy a Graciela Domínguez, así que muy atentos de los detalles.

México. Cuando nos preguntamos por qué nuestro país está tan mal siempre volteamos al lado, culpamos al vecino, amigo, maestro, etc. Pero cuando un mexicano logra triunfar el más crítico siempre es otro mexicano. Lamentable que mexicanos no apoyen a su selección nacional aunque se sabe que va con todo en contra, pero es más increíble que prefieran ver triunfar a un extranjero que a un deportista nacional. Por cierto, yo sí vi ganar al Canelo Álvarez.

Memoria Política. “Darse no tiene sentido más que si uno se posee”, Albert Camus.