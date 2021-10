Quirino y Rocha coinciden en que nueva legislación responderá expectativas

Buenas expectativas. Ayer se instaló la nueva legislatura del Congreso del Estado. El gobernador Quirino Ordaz Coppel confió que esta nueva legislatura que acaba de iniciar será constructiva para Sinaloa por la capacidad, el talento y la experiencia de los nuevos diputados locales. Ordaz Coppel asistió a la ceremonia oficial de instalación de la nueva legislatura, invitado por los diputados. Acompañado de su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, el gobernador llegó y fue recibido con calidez de parte de los legisladores. A un mes de que entregue el cargo, Ordaz Coppel se muestra tranquilo y satisfecho. Nunca, y él lo sabe, es suficiente lo que se realiza, pero los resultados positivos ahí están y saltan a la vista. Quienes conocen a Quirino saben que seguirá trabajando con todo hasta el último día de su mandato. Por ello recorrerá todo el estado para finiquitar las obras en proceso. No hay duda que se concluirán las obras. Y para los desplazados a quienes se les está construyendo viviendas, no deben dudar que se concluirán. Y si algo sucediera y se retrasara, hay una instrucción del presidente López Obrador para que el próximo gobernador, Rubén Rocha Moya, concluya los pendientes. En el mismo acto solemne, celebrado en el Congreso del Estado, también presente como invitado especial estuvo el gobernador electo Rubén Rocha Moya, quien coincidió con Quirino al señalar que la nueva legislatura seguro habrá de tener una producción legislativa acorde a lo que necesita Sinaloa. Reafirmó que habrá una relación de respeto al poder legislativo.

Sinaloa superó expectativas de inversión. Le correspondió destacarlo al secretario de Economía en Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado. Dijo que en la gestión de Quirino Ordaz Coppel se logró que se invirtieran 119 mil millones de pesos en proyectos privados. Pero no solo eso, se alcanzó una inversión pública de 23 mil millones de pesos en la que participaron los tres niveles de gobierno. Nadie, absolutamente nadie, le puede regatear a Quirino el resultado en gestión e inversión alcanzada en Sinaloa. Porque además de lo anterior, se promovió y se ejecutaron inversiones extranjeras directas por el 2 mil 356 millones de dólares, cuando la meta que se fijaron fue de mil 500 millones de dólares. Las exportaciones en esta gestión de Quirino llegaron a los 3 mil 993 millones de dólares. La generación de empleo también fue incentivada en esta administración que está por concluir. Se crearon 33 mil 200 nuevos empleos en cifras del IMSS y en medio de esta pandemia hasta junio pasado se llegó a los 36 mil nuevos empleos.

Para la síndica, el caso Nafta no concluye. Si alguien se atravesó, y con todo, para evitar el despojo de 141 millones de pesos al pueblo de Mazatlán, fue la síndica procuradora, Elsa Bojórquez. Y en la pasada administración municipal se contó con el asesoramiento de un especialista, Aristóteles Morales. Ambos defendieron en los tribunales el derecho del municipio a evitar ese despojo. El “robo del siglo”. Manoseado por magistrados y salpicado, por decir lo menos, de una corrupción rapaz que sin miramiento alguno buscó en todas formas arrebatarle 141 millones al pueblo de Mazatlán. En este tema tuvo un papel preponderante el alcalde Luis Guillermo Benítez, interesado siempre en pagar, no solo 141 millones, sino 300 que nunca se explicó de dónde sacó esa cantidad. Hoy las finanzas municipales sangran cada mes. Y los empresarios sin rubor alguno extienden la mano a recoger un dinero que no ganaron.