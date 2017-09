Quirino y las intrigas evorenses: severa vigilancia

Las frecuentes visitas del gobernador Quirino Ordaz al municipio de Salvador Alvarado (el martes estuvo nuevamente por allá) hacen ver a su alcalde, Carlo Mario Ortiz, como uno de los favoritos del hombre que todo lo puede en Sinaloa.Otra percepción que suena verosímil es que el mandatario estatal más bien quiere mantener a raya al munícipe; es decir, controlado muy de cerca debido a la fama que Carlo Mario se ha ganado de ser proclive a la traición en política.Nada que no se haya visto antes, claro: si algo está a la orden del día en este mundo de intereses, son las deslealtades. Pero hay quienes de plano ni la amuelan, y dicen que uno de ellos es el alcalde de Salvador Alvarado, quien lo mismo dio la espalda al grupo que lo forjó políticamente, el malovismo, que al que le permitió llegar a donde está, el Chilorio Power. Recordemos que David López y Heriberto Galindo le dejaron cancha libre en su terreno a Carlo Mario como una cortesía al entonces gobernador Mario López Valdez.Pero resulta que hoy Carlo Mario les pega de manera directa en «el orgullo de su nepotismo» (dijera el expresidente José López Portillo cuando atacaban a su hermana Margarita), gracias al dispendioso presupuesto que el actual alcalde alvaradense supo agenciarse para el área de comunicación social. Quienes se espantan con los 10 millones de pesos que tiene Fernando Pucheta en Mazatlán para esos gastos, tal vez ignoran que en Salvador Alvarado el monto para difusión asciende a 48 millones 342 mil pesos y fracción, dato obtenido vía acceso a la información pública.El coordinador de los diputados federales sinaloenses (y aspirante a una senaduría), David López Gutiérrez, ya debió percatarse de que la guerra mediática contra su cuñada Liliana Cárdenas, en su camino para alcanzar la diputación federal, no puede ser producto de generación espontánea. «Hay culebra en el agua», por cierto cada vez más visible con el paso de los días y con dos que tres publicaciones muy vitriólicas.Dada la estrecha relación del gobernador con David López, es probable que este lo haya puesto sobre aviso. En la reciente mesa de análisis que llevó a cabo EL DEBATE sobre los presidentes de los cinco principales municipios y sus posibilidades de reelegirse (se publicó el lunes, puede usted consultar debate.com.mx o bien googlear «¿qué futuro político les depara a los alcaldes?»), el columnista Fernando Zepeda comentó que Quirino siente profunda desconfianza hacia aquellos que traicionan a sus anteriores jefes políticos o a quienes les ayudaron, pues sabe que con él, eventualmente, harán lo mismo. «El que traiciona una vez, traiciona siempre», es una máxima muy aplicable en este ambiente. Por ello, un político inteligente utiliza a los traidores y luego los desecha.Que se cuiden varios entonces; y si pueden, que se rediman: desde Carlos Montenegro, Margarita Villaescusa y Fernanda Rivera, hasta el mismísimo Juan S. Millán. Todos ellos forman parte de una larga lista de personajes que, en cuanto Quirino Ordaz fue declarado gobernador electo, se transformaron en antimalovistas furibundos.De hecho, si una historia política plagada de traiciones tenemos en Sinaloa, esa es la de Juan Millán Lizárraga. Le dio la espalda a su hacedor, don Alfonso G. Calderón, luego hizo lo mismo con Jesús Aguilar y lo volvió a hacer con Mario López Valdez. De deslealtades partidistas otro día hablamos. Lo que no deja de sorprender en JSM es su habilidad para acomodar el cuerpo sexenio tras sexenio, y, encima, «voltear la tortilla», aparentando ser él la víctima de la traición. Como cuando habló de «los amigos del poder», una frase que, si a alguien define, es precisamente a él.