Quirino y su esposa inauguran el CRRI en emotivo acto donde dibujó al ser humano

Emotivo. La voz del gobernador lo delató. En el evento de inauguración del Centro Regional de Rehabilitación destacó la importancia que tienen las fisioterapeutas. Su calidez. Su entrega y comunicación con los pacientes es un aliciente para enfrentar la adversidad que se tiene ante una discapacidad. Y es que Quirino Ordaz Coppel vivió en carne propia estar sujeto a terapias a las que acudía a las instalaciones del DIF, en la López Mateos. Él sabe lo que es vivir con la advertencia de quedar paralítico. El nuevo CRRI fue el primer compromiso que arranca Quirino en su primera semana como gobernador. Él y su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, llegaron en aquella fecha y encabezaron la puesta de la primera piedra de lo que hoy es una realidad. Ambos hablaron de lo que significa contar con un centro como el inaugurado ayer. Ambos saben que es un aliento de vida para quienes por diversas razones enfrentan una discapacidad, y es ahí en este CRRI donde tienen la oportunidad de rehabilitarse. Nadie puede regatearle a Quirino lo que está haciendo para impulsar la infraestructura hospitalaria en Sinaloa. A un lado del nuevo CRRI está a punto de concluir la construcción de lo que será el nuevo Hospital Regional General de Mazatlán. Porque el actual es sencillamente un insulto para los pacientes. Más pronto de lo que muchos piensan, el nuevo hospital general habrá de ser inaugurado. Y están otros como el hospital general de Culiacán y el Hospital para Autismo. En el evento se pudo escuchar que por primera vez después de asumir la alcaldía, Luis Guillermo Benítez reconoció los logros del gobernador. Reconoció que juntos sumarán esfuerzos por Mazatlán. ¡Vaya, hasta que entendió!

Se puede caer el caso Nafta. Una nueva revisión del caso arrojó que la intención de cobrarle al Ayuntamiento 300 millones de pesos no está debidamente sustentada. En un documento firmado por el magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativa en Sinaloa, Héctor Samuel Torres Ulloa, se encontró que la empresa Nafta, que demanda por daños y perjuicios que se dejaron de ganar en 20 años que tenía el proyecto de gasolinera, no cuenta con el permiso correspondiente de Pemex. Considera el documento que la sala del Tribunal que ve el caso podría declarar inoperante los agravios. Y advierte que el proyecto de resolución aprobado contra el Ayuntamiento pasó por alto algunos argumentos. El documento deja abierta la posibilidad de defensa del Ayuntamiento. A pesar del interés sospechoso del alcalde Luis Guillermo Benítez de autorizar el pago de 300 millones de pesos a sabiendas del daño al erario. Hay, como se sabe, un convenio firmado por el propio alcalde en el que se comprometió en pagar esos 300 millones de pesos con bienes municipales, pasando por alto al cabildo, que debería de autorizar un caso así, y del Congreso del Estado, que podría fincarle responsabilidad por disponer de bienes del pueblo sin cubrir los procedimientos que marca la Ley. ¡Ignorante! O tal vez mal asesorado.

Ratificado. Don Víctor Gandarilla seguirá como delegado de Gobernación en Sinaloa. Y no fue una sorpresa su ratificación. En 2006 se fue del PRI y se convirtió en candidato al Senado. ¿Quién creen que era el candidato presidencial? Pues Andrés Manuel López Obrador. Y él fue quien giró la instrucción. Así o más claro.