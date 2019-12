Quirino y tres temas importantes. El gobernador viajó a la Ciudad de México. Tres son los encuentros que habrá de sostener hoy y mañana. La primera es un encuentro con el consejero de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Esta no será la primera ocasión que el gobernador se reúna con el influyente consejero del presidente López Obrador. Ya suman varios los encuentros. Y hasta donde se sabe, todos han resultado positivos. La manera abierta y directa con la que aborda los temas el gobernador de Sinaloa le han ganado la confianza de Scherer Ibarra. Y el encuentro programado para hoy no será la excepción. Otra de las actividades por cubrir del gobernador en la capital del país será la reunión que sostendrá con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. El tema no se requiere de mucho para saberlo. Es la de mejorar la imagen de Sinaloa ante los ojos y la percepción de los estadounidenses. Pero punto importante será lo que representan las actividades productivas de Sinaloa en el Tratado de Comercio. Quirino lleva la firme intención de buscar convencer al embajador de Estados Unidos para que visite Sinaloa y se percate de todo lo relacionado a la actividad del campo, la ganadería y el turismo. Habrá que esperar si se logran los objetivos. Sobre todo de que entiendan cuál es la verdadera realidad de las áreas productivas del estado y el impacto que se tendrá con el Tratado de Comercio. Para cerrar la agenda en la Ciudad de México, el gobernador participará en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, que estará presidida por Andrés Manuel López Obrador. El tema de seguridad para Sinaloa ha sido, es y será un tema toral.

Le urgía. Al Químico le interesaba arrancar lo más pronto posible su dizque “obra magna”. La remodelación y transformación de la avenida Rafael Buelna. Y el gobernador Quirino Ordaz Coppel se lo concedió. Ayer ambos dieron el “banderazo” simbólico de la obra. Simbólico porque arrancará hasta el 2 de enero. La obra claro que es importante. Es la “cara de Mazatlán” para llegar al también transformado Malecón y zona hotelera. Sin duda una excelente obra en la que se invertirán 185 millones de pesos. Ah, pero de esos 185 millones, el Gobierno municipal, que encabeza Luis Guillermo Benítez, solo aportará 45 millones. El Gobierno del Estado, es decir, Quirino, aportará la mayor parte: 140 millones de pesos. Así es que la obra no es para nada del Ayuntamiento como lo intenta hacer creer el alcalde. Sí, el municipio aportará una cantidad, pero mucho menor que la del estado. Los 2.8 kilómetros de la avenida Buelna serán transformados con dos cuerpos viales cada uno con tres carriles. La ficha técnica la dio a conocer el secretario de Obras Públicas en Sinaloa, Osbaldo López. Tendrá los tres factores que contemplan las nuevas vialidades en el país y el mundo: la de vehículos, la ciclovía y las banquetas donde transitarán libremente los peatones. La obra se estima concluirla en el verano del 2020, adelantó Osbaldo López.

Mazatlecos en Palacio Nacional. El motivo fue la reunión de propietarios de equipos de beisbol en el país con López Obrador. Y como el beisbol es el deporte de moda sexenal, ahí están. Antonio Toledo Ortiz y su hijo, José Antonio aprovecharon y se tomaron la foto. Juan José y Erick Arellano, también.