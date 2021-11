Quisiera amarte menos

“A un hombre sólo se le conoce cuando tiene el poder” Jesús Reyes Heroles

Llegó el día estrenando nuevo horario y Sinaloa a un nuevo gobernador. Tiempos de cambio sin duda. El Dr. Rubén Rocha Moya inició su mensaje pidiendo permiso para saludar a quienes vinieron a acompañarlo, por 28 minutos los nombres y los aplausos sonaron con entusiasmo.

Saludó a tres millones de sinaloenses, después casi cada nombre tuvo una referencia extra, con decir poco decía mucho: a Mario Delgado lo saludo primero, a Ricardo Monreal le llamó “mi líder” y no faltó quien pensó si disputaba el lugar al presidente López Obrador; a Nacho Mier, coordinador de los diputados, lo llamó “mi brother”, mi hermano. (Dios nos agarre confesados).

Dio para muchas notas la sola salutación, el güerito Rosas, así mencionó al gobernador de Durango. Me detengo en el saludo a Quirino Ordaz, primero porque no lo mencionó al principio sino entre los exgobernadores, segundo porque dijo creer que recibía bien y señaló que el gobierno se le entrega en orden y no perseguirá a nadie, nada con bravuconerías y, tercero, porque le dio las gracias y casi le digo – así dijo- embajador y le encargó a los senadores presentes le den su voto a la propuesta del presidente al Senado.

A Mario Zamora le dijo que era un joven valor sinaloense, que las cosas habidas ahí fueron cosas de la democracia le dijo a su adversario electoral. Confieso que muchas cosas cruzaron por mi mente.

Supe que Ovidio Peralta es el bebé de los senadores. A Américo Villarreal lo destapó para la gubernatura de Tamaulipas, le debe un pedazo de la victoria, fue el delegado de Morena. Gómez Irrutia, su líder obrero, que echará a andar la mina de Cosalá. Sin comentarios.

En el saludo a los diputados destacó el de Ana “Anaya” y a Billy Chapman, que es diputado plurinominal, no más comentarios. Buscó a Florentino Castro, a quien quería saludar.

Sin lugar a dudas nuevas formas, compadres, comadres, familia, amigos, el nuevo gobernador es un hombre que da valor a los afectos.

Al mencionar a los nuevos alcaldes, en el olvido de algunos nombres, tuvo oportunidad de reconocer lo que llamó su informalidad y ser relajado, para entonces ya habíamos descubierto, quienes no teníamos mucho contacto con sus expresiones, esas características.

Miguel Ángel de Angostura es su compadre, no hay nepotismo porque votaron por él. Con Gerardo Vargas hizo relatoría de su periplo para llegar a la alcaldía de Ahome, lo estaba mandando a Mazatlán y le recordó que antes iba por Culiacán. Aclaró, al mencionar al químico Benítez, que no venía a jugar vencidas políticas y que iba ayudar a todos. A María, alcaldesa de Mocorito, le dijo que ahí había sido bautizado, que la ayudaría sin duda.

Pidió permiso para presentar a su familia, a sus hermanos y hermanas, hijos e hijas, nietos y nietas. Terminó bien al decir que no quisiera tener familiares incómodos. Al buen entendedor. El Recuerdo de su esposa lo acompañó el auditorio con el mejor aplauso.

Asume sin soberbia el poder, gobernará sin distingos ni exclusiones, dijo al iniciar el mensaje político. Se refirió a la lucha permanente contra la corrupción y la impunidad.

Los electores no me dieron un cheque en blanco. Haré un gobierno austero, transparente, incluyente y justo. Con profundo sentido de bienestar social. Me quedo con sus palabras. Las he guardado en el baúl donde no debe olvidarse la historia. Hoy 1 de noviembre inicia en Sinaloa. En los próximos días seguirá el análisis de las palabras, de lo dicho y no dicho. Soy y he sido un hombre de izquierda, se define así el gobernador Rocha Moya, sabremos a su tiempo si hay Razón de Ser.

Posdata. Ahome es historia aparte. Se estrena igual un nuevo gobierno. Para Ahome y para Sinaloa se desea lo mejor. No debería ser de otra forma.

El maestro Chu se volvió a lucir con sus interpretaciones. “Quisiera amarte menos” deduzco, fue un homenaje al amor de la vida del gobernador. La música más de aquí no se podía.