RECTOR DICE QUE LA UAS NO DE PUEDE AUDITAR

DECLARACIÓN. Quien de plano ya se espinó antes de ponerse el guarache fue el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra, al responder al senador electo de Morena Rubén Rocha Moya que la universidad es autónoma y no se puede auditar.



PROBLEMA. Los habitantes del ejido Téroque Viejo, en El Fuerte, ya no saben ni a qué santo encomendarse, porque ni la compañía que les puso el drenaje ni la comuna del Pueblo Mágico le meten la carne al asador pa’ arreglar los hoyotes que dejó la obra.



AUSTERIDAD. En Mazatlán, el alcalde electo, Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres, ya anunció que el salario de los funcionarios se determinará con una política de austeridad y serán más bajos que los de la actual administración. Habrá que ver si cumple con este compromiso.



ATENCIÓN. Donde no encuentran ya qué hacer es en el fraccionamiento Residencial Campestre, en Guasave, y es que dicen que tienen rato batallando con una fuga de aguas negras que brota por una alcantarilla sin que las autoridades de la Jumapag les resuelvan el asunto.



NO CONCUERDAN. Mientras padres de familia dicen que tienen nomás dos profes pa’ iniciar clases mañana en la primaria del ejido Independencia, en Angostura, el dire del plantel, Rajith Guzmán, dice que nomás les falta uno, pero no hay lana autorizada pa’ que se los asignen.