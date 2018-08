REVISTA COLOMBIANA RECONOCE A PAOLA GÁRATE

PUBLICACIÓN. La que anda que no cabe es la exdiputada federal del PRI Paola Gárate, porque una revista colombiana la reconoce como líder entre mujeres políticas de América Latina. Seguro no saben que perdió la elección con todo y pack.



PETICIÓN. Nada mal le caería a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, recordársele los compromisos que tiene con su gente, y así como le está metiendo toda la carne al asador pa’ que se haga la carretera del Pueblo Mágico con Álamos, Sonora, también empuje hartos caminos vecinales.



DESPLAZADOS. Mientras el alcalde de Concordia, José Trinidad Osuna, se la pasa en ceremonias e inauguraciones de pequeñas obras, más de 40 familias desplazadas por la violencia lo han esperado semanas en Villa Unión, donde están refugiadas. Los afectados dicen que el alcalde no los atiende.



ATENCIÓN. Desde la colonia Río Petatlán y la Ampliación Río Petatlán, en la sindicatura de Tamazula, Guasave, le hacen un llamado a Francisco Miguel Retamoza, director de Obras y Servicios Públicos, para que se ponga las pilas y les ayude a empedrar las calles.



Y SIGUE LA BRONCA. A cuatro días de que un enorme tronco cayó en una casa de Mocorito, es hora de que no lo han retirado, pues Protección Civil no tiene el equipo necesario, a lo que el dueño de la casa dijo que lo iba a quemar. Es por esto que el coordinador de Ecología, Wálter Pérez, dijo que no lo van a permitir.