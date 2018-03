RIGO VALENZUELA QUIERE METER AL CARRIL A LA RAZA

CONTROL. El presi de Navolato, Rigo Valenzuela, está decidido a poner mano dura contra quienes pisteen y acampen en las playas del municipio, porque no los va a dejar tomar en envases de cristal, y no los dejará acampar en el malecón de Altata, y para quienes lo hagan en El Tambor, la fiesta y borrachera debe terminar a las 11:00 de la noche.



ES HORA QUE NO. Ciudadanos hacen llamado pa’ que manden limpiar el edificio abandonado de lo que antes fue una empresa refresquera por la Guerrero, cerca de la Plazuela 27 de Septiembre de Los Mochis. ¿Pos donde andará el dueño?



FALTA DE CONCIENCIA. El número de accidentes aumenta cada día en Mazatlán y no hay estrategia de Tránsito para frenar esta escalada de muertes y heridos. Al menos van 10 muertos en el año y parece que no hay conciencia ni de las autoridades ni de los propios conductores.



CUENTO DE NO ACABAR. A cada rato se quejan en los campos pesqueros de Guasave porque se les taponea el drenaje sanitario, sin embargo la gerente de la Jumapag, Paula Gil Sandoval, dice que ese problema se presenta porque tiran sin reparo la basura y cuanta cosa pueden en los registros. Ojalá que haya conciencia de ambas partes porque si no cambian el modito el problema va a seguir.

¡ORDEN, ORDEN! En las paradas de camiones de Guamúchil, como la del mercado nuevo y el IMSS, así como en otras más, hace falta chamba de Tránsito Municipal para que los automovilistas no obstruyan el lugar, pues es muy común que el camión llegue a subir o bajar pasaje y haya una nave ahí. El chaca de la corporación, Nedel Ruiz, se tiene que poner las pilas con este asunto.