ROBAN EN KÍNDER UBICADO FRENTE A BASE POLICIAL

ENOJO. Quien la tiene de pensar en su próxima propuesta es el alcalde electo Jesús Estrada Ferreiro, ya que lo de mandar al Buró a quienes deban un servicio del Ayuntamiento no está resultando bien visto por los usuarios. Ya están emitiendo sus primeras quejas en redes sociales.



ROBO. Mira nomás, la madrugada de ayer, el kínder que se ubica en la colonia Gabriel Leyva, en Escuinapa, fue visitado por los amantes de lo ajeno, pese a que se encuentra frente a la base policial. ¿Así cómo?



¡AGUAS! Donde corren el riesgo de perder documentos importantes de indígenas y la biblioteca municipal es en Angostura, pues el edificio de la presidencia vieja está que nomás lo ven feo y se va a caer. El dire de Cultura, Edel Domínguez, dice que con las lluvias salieron a flote las broncas, pues la construcción se está cayendo.



ALZAN LA VOZ. Vecinos del campo pesquero El Huitussi, en Guasave, están lanzando la voz de auxilio, ya que el sistema de drenaje otra vez les está dando problemas con brotes de aguas negras por todos lados, a pesar de que hace apenas unos meses se supone que habían reparado ese detalle. La gente exige a la Jumapag una solución definitiva, pues su salud corre peligro si eso no se atiende.



ENOJO. Ahí les hablan a los de Servicios Públicos Municipales de Ahome pa’ que se echen un volteón a la colonia Estrella, donde alegan que la raza de la recolectora de basura PASA no quiere llevarse las bolsas de hojas secas de árboles; y si se las llevan, les cobran. ¿Pos qué no es basura y también por llevarse estas bolsas les paga a ellos la comuna?