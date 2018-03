ROBO SEGUIDO EN UN PANTEÓN EN CULICHI

A ROBAR EL PANTEÓN. Los pillos andan sueltos en el panteón de la 21 de Marzo, en Culiacán, y ya no respetan ni a los muertos porque todos los días entran y se roban veladoras, flores, arreglos y todo lo que se les ponga enfrente. ¿Y los polis?



UN OJO AL GATO... Las autoridades de Ahome se dicen listas pa’ cuidar a la racita en el periodo de Semana Santa. Ojalá que el chaca de los polis, Carlos Acuña, organice bien a su flotilla y no por andar echándole un ojo a eso descuide otras zonas que puedan ser blanco de los ladrones.



LE REVIRA. Francisco Miguel, dire de Obras Públicas, le reviró a la gente del ejido Guasave y dijo que era una mentira que la exalcaldesa Diana Armenta se haya comprometido a darles una indemnización por 3 millones de pesos, pues con lo único que les ayudarían sería con la remodelación del auditorio de ese núcleo. ¿Quién miente?



PURAS PROMESAS. Una promesa de campaña incumplida que trae a la raza de Angostura agüitada es la de los tanques elevados, pues cuando entró la actual administración del Chenel Valenzuela, creyeron que se cumpliría, y es hora de que algunas comunidades no han visto hechos.



MUY MAL. Tanto en la zona urbana como rural de Mazatlán ocurren hechos violentos. Tal parece que la estrategia del secretario de Seguridad, Joel Ernesto Soto, no está dando los resultados esperados.