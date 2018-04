ROBOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO

HURTOS. Dónde estarán los guardias de seguridad del Congreso del Estado, porque en los últimos días los amantes de lo ajeno han visitado las inmediaciones del estacionamiento para cometer robos a diestra y siniestra en los carros estacionados.



¿LE CONVENDRÁ? El exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas, mismo que anda jugando de nuevo por el hueso, anda presumiendo que gestionó una ayuda pa’ que le descuenten predial a los jubilados del desaparecido Ingenio Azucarero. Hasta dice Ruelas que el municipio tiene solvencia para eso. ¿No será que quiere quedar bien por eso de las elecciones?



BRONCAS. En donde nomás no aprenden es en Angostura, luego de que les clausuraron el basurón de Alhuey como que no les gustó y ahora la autoridad municipal, encabezada por Eleazar Bojórquez, tiene que andar concientizando a la raza porque en cada camino vecinal les salió un minibasurero.



SE ARMA EL MITOTE. En el traslado del Koala, supuesto asesino de Javier Valdez, al penal federal de Guasave, los periodistas de la región buscaban tomar una buena foto o hacer la mejor transmisión en vivo. Los agentes federales se prestaron para que la chamba se hiciera bien, pero cuando unos se tomaron confianza de más y casi ingresaban al penal, como cohete los regresaron de la puerta principal.



SIN FUNCIONAR. Tal parece que el Inmujer en Mazatlán, a cargo de Judith Ornelas, está nadando de muertito, pues las políticas que ha implementado no han funcionado. Los regidores Celina Valdez y Giova Camacho comentaron que hacen falta acciones preventivas.