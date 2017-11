Balance. El día de ayer se publicó en esta casa editorial un análisis con opiniones de columnistas y analistas políticos de la posible reelección de los 18 alcaldes de los municipios.

Aquí llama la atención que en el sur solo suena un nombre para poder contender en los comicios del próximo año y es el del alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, a quien de alguna manera u otra lo ha beneficiado la política de acercamiento con la ciudadanía y la gestión permanente, mientras que se quedarían con las ganas los alcaldes de Concordia, Felipe Garzón López; Escuinapa, Hugo Enrique Moreno; Elota, Geovani Escobar, y de Cosalá, Carla Úrsula Corrales.

Garzón López pagaría cara la factura sobre la aparente nula respuesta al tema de la violencia y el desplazamiento, mientras que Moreno las denuncias de nepotismo y caos financiero en las arcas municipales. Escobar y Corrales, por su poca penetración en el ánimo de sus conciudadanos.

Empeña su palabra. Los pescadores de la Playa Norte sienten pasos en la azotea. Quizás por ello, la mañana de ayer decidieron reunirse y acudir a la presidencia municipal en busca del alcalde Fernando Pucheta, para escuchar nuevamente que no serán molestados en sus centros de trabajo.

El presidente municipal les reiteró lo que les dijo la semana pasada, que durante su gestión, no se les perjudicará y si hay un proceso de cambio de infraestructura en la zona, se les tomará en cuenta. Los pescadores quizás dudaron de las palabras del alcalde, pues le solicitaron un documento por escrito, a lo que Pucheta argumentó que no está en su facultad comprometerse de esa manera, pues el embarcadero está en zona federal. Los comerciantes se retiraron con la palabra empeñada de Fernando Pucheta.

No opinan. Hay ingenieros y arquitectos agremiados que critican severamente la falta de planeación en las obras que realizan en Mazatlán para embellecer el puerto para el Tianguis Turístico 2018. Cuestionan los acabados, la calidad, el alto costo e incluso dicen que hay obras que no son funcionales como las del Centro Histórico, que reducen áreas para estacionarse, el malecón y la avenida La Bahía, que con el relleno causa daño al ecosistema, pese a que hay estudio de impacto ambiental. Pero hay líderes de los colegios que no opinan, porque tienen colegas con obras o temen ser congelados en el gobierno municipal de Fernando Pucheta.



Así cómo. Ver para creer. Las calles del centro de la ciudad son abiertas nuevamente para introducir el cableado subterráneo que alimentarán a las luminarias. Empleados de una constructora bloquearon el paso vehicular en la esquina de Mariano Escobedo y Benito Juárez, para levantar la piedra pórfida, escarbar y colocar las mangueras. Se supone que esto debió de hacerse antes de colocar la piedra, pero debido a la presión del gobierno por recibir la obra, el constructor avanzó. Ahora volvieron a hacerle ‘cirugía’ a las calles, generando molestia entre los peatones y automovilistas que ya creían que las obras habían terminado. Y esto durará tres semanas.



Sin gota de agua. Habitantes de la calle Allende en la colonia Insurgentes, en Escuinapa, dicen que no tienen agua ni para lavar un plato. Mencionan que acudieron con el presidente municipal, Hugo Enrique Moreno Guzmán, quien los mandó muy contentos a sus casas al prometerles que les enviaría pipas con agua este lunes, pero se quedaron esperando. Los vecinos piden ayuda, ya que no todos tienen el recursos para comprar agua con particulares o en garrafones.