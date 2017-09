Ramírez no quiso a Gaspar Servio en el arco

Ya salió el peine: el técnico Diego Ramírez no quiso al argentino Gaspar Servio para cubrir la portería de los Dorados en la presente temporada de la Liga de Ascenso.Tal aseveración la hacemos a raíz de que Servio ya apareció en la banca de los Cafetaleros de Tapachula desde la séptima jornada, pero todavía el técnico Gabriel Caballero no se ha decidido debutarlo y mantiene como titular a Carlos López.Servio estuvo de suplente en la igualada a roscas frente al Atlético San Luis, y en la anterior volvió a salir entre los 18 convocados en la gran igualada de 3-3 frente a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.De tal manera que con esto queda comprobado que el cancerbero no entró en los planes del Gran Pez para el torneo 2017 no por cuestión de pesos, pues creemos que el club sinaloense tiene más poder económico que Tapachula, sino más bien porque el técnico Ramírez desde un principio dejó ver que no era de su agrado.Incluso, dicha situación provocó ese famoso altercado en una conferencia de prensa en los inicios de la temporada entre el timonel dorado y un cronista de Televisión Azteca.Veremos al final de la temporada qué tan acertada fue la decisión de la directiva dorada de dejar ir a Gaspar Servio, quien mostró ser un portero de grandes cualidades.La actividad futbolera del torneo mexicano de la Primera División del fin de semana centrará toda su atención en el clásico que protagonizará el Guadalajara y el América en la cancha del estadio Azteca. La mejor temporada que llevan los millonetas le dan cierta ventaja sobre el campeón Chivas, aunado a que jugarán en su majestuoso estadio.Sin embargo, los clásicos son algo especial para los jugadores, y creemos que los tapatíos sacarán la casta y le darán una gran satisfacción a sus miles de aficionados.También este duelo ya comenzó a calentar el ambiente entre los seguidores de ambos lados, como el caso del profesor Jorge Corrales, que es americanista, y su servidor, que le va a las Chivas. Solo estoy a la espera de que me confirme si apostará su abundante cabellera o ponerse la camiseta de Chivas en caso de que su equipo pierda. Yo estoy en la mejor disposición de cumplir de la misma manera si los rojiblancos son superados.Pasó cuando el popular y aguerrido equipo de Materiales La Ceiba iniciaba su participación en la Liga de Veteranos. El profe Guillermo Valenzuela estaba como director técnico, y se le ocurrió sacar de cambio en el segundo tiempo a su hermano Armando, quien abandonó la cancha bien enchilado y tiró la playera al suelo. El profe Memo, en aras de suavizar la situación, le gritó: “¡Carnal, no se te olvide que tú eres el patrocinador!”.