Rastreando a sus hijos sin apoyo de las autoridades

Quienes mostraron poca sensibilidad fueron las candidatas y candidatos de los diferentes partidos pa’ salir a apoyar a las rastreadoras que con palas y machetes salen en búsqueda de los cuerpos de sus hijos desaparecidos. Solas estaban estas mujeres de lucha, quienes exigían al fiscal Juan José Ríos Estavillo su apoyo en el esclarecimiento de los casos. Por ello, urgen asesores que orienten a los candidatos y candidatas para que se acerquen a conocer los problemas de la población más vulnerable. Interesados, favor de acudir a la sede estatal de cada institución política, o busque al fiscal al (667) 713 32 00.El presidente municipal de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, necesita un superhéroe que entre al rescate de los pobladores del sector Arroyitos, en el ejido Nuevo San Miguel, pues sin explicación alguna se quedaron sin el servicio de agua potable desde hace cinco años y hasta el momento nadie les resuelve el problema. Si alguien sabe quién pueda ser el salvador de esta humilde comunidad, favor de llamarle al alcalde ahomense al teléfono: (668) 816 40 00. Seguramente será contratado de inmediato.Con eso de las múltiples quejas por el pésimo estado de las calles en el municipio de Guuasave, el Ayuntamiento está solicitando gente que tenga buen ojo pa’ identificar a distancia los megabaches que hay en la ciudad. Entre los requisitos, está saber conducir y tener carro propio pa’ dar un rondín por todas las rúas; también saberse de memoria los nombres y sentidos de las calles, y que no le sobre la buena letra pa’ elaborar un censo escrito de cuáles son las más afectadas. Si a usted le interesa la chamba, puede contactarse con el ‘chaca’ de Obras Públicas, Francisco Miguel Retamoza, quien parece no darse cuenta de la situación, al (687) 871 87 07.Se solicitan unos letreros llamativos pa’ colocarlos en la calle Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Morelos, en Guamúchil, donde una parte del pavimento está desnivelada, y quienes no circulan seguido por esta rúa, si pasan a exceso de velocidad, podrían darse en la torre con graves consecuencias. Si te interesa apoyar con los letreros, comunícate con el ‘chaca’ de Obras Públicas, Víctor Jáquez, al (673) 732 06 38, mientras revisan cómo pueden resolver la bronca.A pesar de que fue el Día de las Madres, la Secretaría de Educación Pública y Cultura aseguró que se sancionaría a docentes y directores que este 10 de mayo no acudieran a dar clases a las escuelas públicas. Así que, si sus chamacos se regresaron porque el maestro nunca llegó, hay que reportarlo. En Mazatlán, el teléfono para reportar es el (669) 195 91 12. No vayan a salir luego con que nadie los reportó.