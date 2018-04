Raúl Pérez Miranda declina ser diputado plurinominal del PAIS

De la sorpresa política que significó su inclusión en la lista plurinominal del Partido Independiente de Sinaloa (PAIS), Raúl Pérez Miranda nos vuelve a dejar mudos con la noticia que tuvo a bien proporcionarnos: decidió declinar el ofrecimiento, y no, no hará carrera política por el momento. Se dedicará de tiempo completo a sus negocios.



Apenas el 25 de enero el dirigente estatal del PAIS, Serapio Vargas, oficializó con bombo y platillo, en conferencia de prensa, lo que ese mismo día dábamos a conocer aquí: Pérez Miranda encabezaría la lista de representación proporcional de ese naciente partido para el Congreso del Estado.



Ya le dijimos a Raúl que con tanto sobresalto nos va a causar un mal cardiaco. Con la discreción que lo distingue, el exdirector y exsubsecretario de Gobierno del Estado sonrió y no soltó más prenda: se limitó a informarnos que la decisión fue suya, por motivos personales, no políticos, y dejó en claro que no hubo pleito alguno de por medio.



Raúl Pérez Miranda ha sido empresario buena parte de su vida, además de ocupar altos cargos a nivel corporativo en Telmex, donde se jubiló. Su única incursión en el servicio público se dio en el sexenio estatal anterior.



AL ESTILO SINALOENSE. Una caravana de jóvenes fue vista anoche por las calles de Culiacán acompañando al candidato a la Presidencia de la República José Antonio Meade, quien llegó al aeropuerto a las 21:20 horas y pernoctó en un hotel de esta ciudad.



Con el júbilo propio de las nuevas generaciones, los sinaloenses dieron una festiva bienvenida al abanderado de la alianza Todos por México (PRI-PVEM-Panal) a la Presidencia de la República, en su primera gira de campaña formal al estado, tercer punto de este recorrido que inició el domingo en Mérida y continuó ayer en Hermosillo.



La agenda a desarrollar por Meade marcaba, hasta anoche, lo siguiente en Culiacán: desayuno privado, evento con priistas a las 10:00 horas en el salón Figlostase. A las 11:30 viajará por carretera a Mazatlán, para encabezar una comida a las 14:00 horas con la clase política del estado (250 invitados). Posteriormente, a las 16:30, realizará una visita a las instalaciones del Grupo Pinsa (principal empresa atunera del país), donde será recibido por Eduvigildo Carranza, uno de los mejores amigos del presidente Enrique Peña Nieto, del gobernador Quirino Ordaz y suponemos que también de Meade.



Cabe destacar que el candidato presidencial del PRI pernoctará hoy en Mazatlán para continuar mañana su gira por Durango.

Durante su estancia en Culiacán y Mazatlán tiene contempladas varias entrevistas a medios de comunicación sinaloenses.



]GANANDO, COMO SIEMPRE. La primicia, claro, la ganó EL DEBATE. Nuestro compañero Francisco Castro entrevistó en exclusiva a Meade en CDMX y ayer se publicó en nuestras versiones impresas. En la web aparece con el título «Mis retos: seguridad, corrupción y pobreza, afirma Meade».



Además de hacer honor a aquello de que «el que pega primero pega dos veces», la entrevista es magnífica. Va un botón de muestra:



—Usted juega mucho con el lenguaje beisbolero, ¿ahorita en qué episodio del juego estamos?



—Yo creo que ya es un juego oficial. Yo calculo que estaremos ya empezando la parte alta de la sexta. Y, nada más para continuar la metáfora, con la mejor novena, con el mejor mánager, con el mejor planteamiento estratégico, habiendo sacado a quien se quiso robar la segunda, y habiendo detenido ya con dos strikes a quien se ha ponchado tres veces.



—¿Y quién es el mánager?



—El mánager soy yo. Soy yo mero.