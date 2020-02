López Obrador, riesgo de seguridad nacional

¿Qué se puede observar en el paisaje nacional de México? Expectativas de crecimiento prácticamente nulas, inversiones limitadas ante la incertidumbre legal y confusión sobre los mensajes del gobierno. Hay estancamiento en la obra pública y el sector de la construcción está paralizado. El campo se encuentra en crisis por la falta de apoyos, por la corrupción en la entrega de recursos y porque la amapola perdió su valor frente al fentanilo. La economía está deshidratada y la recaudación fiscal se verá afectada. Habrá mayor desabasto de medicinas y fuga de capitales.

La suma de variables introduce presiones al sistema, que se agregan a la inconformidad social en el país.

Hay agitación en zonas rurales y campesinas, y en el sur se han reactivado los grupos armados y surgido otros que están tomando las armas, aprovechando la pauperización de regiones que ya estaban pauperizadas. En varias zonas del norte y el centro del país, los cárteles de la droga están movilizando a grupos sociales contra el gobierno. La manera como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado a la sociedad mexicana fragmentó su consenso para gobernar, lo que ayuda a entender el porqué de problemas que tienen solución, se convierten en crisis.

El proceso de toma de decisión de López Obrador es el ingrediente exógeno que aumenta incertidumbre y peligros. Desde hace más de un año las consultoras han advertido que la forma unilateral y vertical en la toma de decisiones, sin tomar en cuenta lo que le plantean sus asesores, incrementa los márgenes de riesgo sobre los resultados. Conforme ha avanzado su gobierno se ha demostrado que no ha habido curva de aprendizaje, pero sí un aumento en su molestia ante las críticas que se han hecho a su gestión. Estas críticas no generan debate público, pero enconchan al presidente. La discrepancia lo aleja de la solución de los problemas y lo aísla de los problemas que están surgiendo en el país.

La disociación entre la realidad del presidente y las realidades objetivas que se viven en el país impiden diagnósticos certeros para aplicar soluciones adecuadas. Varios de sus colaboradores han venido transitando en los últimos meses de un mundo alegre donde todos estaban mal menos el presidente, a preocupación sobre lo que sucede a nivel de calle, pero aún no hay quien se decida a jugarse el trabajo a cambio de hablarle con toda libertad y franqueza. Caminar en sentido contrario la decisión sobre el rumbo de un país y el rumbo que está tomando ese país, lleva a lo peor. Se puede argumentar que López Obrador se está convirtiendo en un riesgo de seguridad nacional para México mismo y, sobre todo, para Estados Unidos.

¿Por qué?

1.- La pauperización del campo es caldo de cultivo para los movimientos armados. Si además se le añade la incapacidad del gobierno para intermediar, y la falta de recursos para brindar soluciones de corto y mediano plazo mientras se aplican las de largo plazo, los focos de insurrección se van a ir ampliando en el sur del país. Ya hay bolsas de control guerrillero fortaleciéndose en zonas de Guerrero.

2.- Los cárteles de la droga le tomaron la medida al gobierno, y el presidente es condescendiente con los grandes capos de la droga, aunque el narcotráfico sea un negocio que no corre por las líneas de la moralidad. Entre más territorio le pueden arrancar a las instituciones, debilitadas por la actitud de López Obrador, mejor. Las FARC en Colombia, que llegaron a controlar el 40% del territorio nacional, es el espejo del camino por el cual, en las condiciones actuales de la política presidencial, se avanza rápidamente.

3.- La política del gobierno refuerza la degradación socioeconómica en México. Las transferencias directas de dinero no resuelven el problema del bienestar que plantea el presidente, sino lo acentúa. En busca de lealtades clientelares, la transferencia directa de dinero alcanzará hasta que se quede sin dinero. Intentará el gobierno ampliar la recaudación entre los grandes contribuyentes, pero nada logrará si continúa tirando dinero en proyectos no productivos, o en programas por los que no se pagan impuestos. Sin incentivos para el sector privado, como hasta ahora, mover sus capitales fuera de México será la alterrnativa, continuando con la fuga de capitales que se vive desde 2018.

4.- La pauperización nacional llevará a transferencias negativas de dinero y quitará posibilidades de desarrollo a las comunidades pobres. Esto podría conducir a que la migración mexicana retome fuerza. Si los programas sociales no funcionan como esperaban, no hay posibilidades de empleo, ni obra pública, ni inversión para infraestructura, y esas comunidades quedarán a merced de las remesas, si el presidente Donald Trump no las grava, como amenaza. La frontera norte volverá a ser una puerta de salida, pero en año electoral en Estados Unidos, abrirla allá está fuera de discusión.

El panorama no es promisorio. Sus decisiones rompieron tejidos sociales y se ha confrontado con numerosos grupos de la sociedad. Lejos de tender puentes los dinamita, y agrede a aquellos con quienes debería de tener el diálogo circular que tanto pregona. Su actuar lo convierte en un riesgo potencial de seguridad nacional para Estados Unidos, al estar viendo la degradación acelerada de una nación que hasta hace año y medio parecía estable.

La creciente fuerza de los cárteles de la droga ha provocado la crítica pública más fuerte, pero no menos preocupación hay por el resurgimiento de grupos armados. La posibilidad de nuevas corrientes de migrantes como consecuencia de la inseguridad y carencias económicas, está incluida en los análisis de riesgo. El estado de cosas mexicano está mal, pero puede empeorar. Y en donde se analizan estratégicamente escenarios, están conscientes de ello.