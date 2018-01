Raza culichi se queda a medio baño

Los vecinos del sector oriente de la ciudad que comprende La Conquista, Cedros y colonias aledañas despertaron con la noticia de que no tenían agua potable, debido a que la Junta Municipal de Agua Potable de Culiacán (Japac) suspendió el servicio sin avisarles con anticipación. Urge un voceador en Japac que pueda perifonear en la ciudad cuando el servicio vaya a ser suspendido. Interesados pueden comunicarse con el gerente Jesús Higuera Laura al teléfono 01 (667) 712 4500.



> Gana lana

¿Te urge ganar unos pesitos extras y no sabes qué hacer? La dirección de Vialidad y Transportes de Guasave te tiene la solución, pues necesita personal que detecte los lugares en donde de plano urge colocar semáforos, además de que se pongan buzos para checar cuáles están de “adorno”. Si te interesa la chamba lo único que tienes que hacer es comunicarte con el mero mero de Vialidad y Transporte, Sergio Iván Zavala, o echa la llamada al 872 41 48.



> Deseo pa’ los Reyes Magos

Se invita a la ciudadanía rosarense a que si llega a ver a los Reyes Magos los manden a la oficina del oficial mayor Cleofás Lora Cárdenas o les pasen el número de teléfono de su oficina, 01 (694) 952 0410, para que se pongan de acuerdo y así ver si le van a cumplir el deseo a los locatarios del mercado Miguel Hidalgo de no verse afectados por las obras que se tienen contempladas en el Centro Histórico.



> Reloj pa’ tránsitos

Atención, comerciantes, se busca un reloj para que las autoridades de Tránsito en Salvador Alvarado chequen muy bien a qué hora ponen los semáforos en preventivo, pues hay ocasiones en que apenas pasan de las 21:00 horas y algunos automovilistas ya andan confundidos porque se topan con las luces en preventivo y batallan para pasar, y en ocasiones esto causa accidentes. Si tienes o sabes dónde conseguir un buen reloj, échale la llamada al chaca de Tránsito, Nedel Ruiz, al 01 ( 673) 732 3930.



> Pastillas milagrosas

Urgen unos buenas pastillitas de la memoria pa’ Alejandro Luna Peña, jefe de Vialidad en Ahome, pa’ que se acuerde más tempranito de enviar tránsitos a los lugares donde hay reparaciones de calles en Los Mochis, pues de repente se les olvida y se ocasiona un caos vial, principalmente el lunes que inician las clases. Si usted tiene una de estas pastillitas milagrosas de “acuérdame ya”, favor de echarle el fonazo a Luna Peña al 01 (668) 816 4000, pa’ que se las tome de inmediato.