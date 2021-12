Razón de vivir

audima

“Aprender sin reflexionar es malgastar la energía”: Confucio

No malgastemos la energía, la vida es un evento tan extraordinario que no comprometernos con la realidad nos hace pasar por omisos e ignorantes. Es irresistible la “baquetonada”, ir por la vida sin asumir responsabilidades sociales. No estamos, me refiero a seres humanos, solos ni al garete.

Vivimos en comunidad. Pretextos sobran para evadirnos, que es un cochinero la política, que los vecinos son problemáticos, que la autoridad lo resuelva, que no es asunto nuestro o mío tal o cual cosa.

Es de cobardes no salir al paso de los problemas, hemos permitido que el caos invada la vida de comunidad, somos cómplices silenciosos. Mientras no nos llegue la lumbre a los aparejos, que el mundo ruede. La última semana del año debe sacudir nuestras conciencias. Quiero ser optimista, me empeño en serlo. La vida vale la pena ser vivida a plenitud.

Hace unos días en el bello Mazatlán la violencia en una de sus formas más abyectas y terribles nos detuvo el corazón. Una niña, casi adolescente, 12-13 años, murió a manos de un hombre que debía cuidar de ella, darle buen ejemplo, hacer que creciera en un ambiente de amor y seguridad, el hombre de su madre, no su padre. ¿Qué piensa un hombre así? ¿Qué siente un hombre así? ¿Cuál fue el error? ¿Qué sociedad estamos construyendo que permite la barbarie? Ninguna forma de violencia es buena, la que se ejerce contra niños y niñas, contra menores de edad no debe tener defensa. Pero no tenemos un estado fuerte ni una sociedad organizada. Los vecinos ya sabían que no era confiable, le temían, no denuncian porque ¿quién, cómo iría a poner orden?, a vigilar que los menores estén a buen resguardo. No tenemos instituciones con la suficiencia de recursos humanos, materiales, financieros que ataquen la problemática de violencia intrafamiliar y de género. Vivimos en sociedad, lo aprendimos para cuidarnos, para sobrevivir. Aislados no podemos, nos necesitamos. ¿Entonces? Reflexionemos por favor.

El Estado como organización de gobierno es después de la sociedad. La sociedad en origen lo crea para mantener el orden, primero nos juntamos y luego decidimos cómo organizamos. La idea es que la responsabilidad social es inmanente a la ciudadanía; por lo tanto, evadirnos explica el desorden que tenemos. En cada comunidad, colonia, ciudad hay quien envenena a los jóvenes, la autoridad pasa volteando para otro lado o deteniéndose, pero no para poner orden. Jóvenes apostados con armas a la luz del día, poder sobre otro poder, de las elecciones nos ha quedado la muestra, el 22 y el 24 nos dirán si es pato quien grazna y camina de tal modo. Tengamos razón de ser, miremos más allá de nosotros mismos, somos responsables del desastre, dejemos de ser solo espectadores la lumbre está muy cerca.

Leer más: Morena se desgarra en pleitos internos

Posdata. - 93 millones 917 mil 658 personas inscritas en el padrón electoral del INE, 3 % al menos, 2.7 millones de firmas de ciudadanos empadronados se requiere para que el INE convoque en enero la Consulta de Revocación que sería a fines de marzo. Nadie sino Morena, es decir, López Obrador, piden se lleve a cabo y estuvieron recolectando firmas en forma organizada, ¿por qué la necesitan? Primero, las pidieron con el argumento de si quieren que siga el presidente, no hablaron de revocación. Segundo, el presidente es mucho mejor candidato que gobernante, a él le gusta estar en campaña no importa gastar 4 mil millones en un ejercicio ocioso, nadie que no sea ellos piden la revocación. Se eligió por seis años. Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo.