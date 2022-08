Reacomodo en Protección Civil

Algunos andan muy contentos, pero otros no tanto, por el reacomodo que se dio en Protección Civil de Ahome. Con la llegada de Mario Cosme Gallardo como coordinador de la dependencia no se había dado un movimiento de mando en la estructura, lo que ya ocurrió. Y se dio en la columna vertebral: Magdaleno Pineda Armenta asumió la coordinación operativa en sustitución de Víctor Jesús Ortiz López. El secretario de la comuna, Genaro García Castro, operó el cambio e instaló en esa posición a Pineda, que estaba como coordinador en la zona rural. Ortiz López pasa a la dirección de Tránsito. Dicen que García Castro no tomó la decisión por sus “pistolas”, sino que con el aval del alcalde Gerardo Vargas Landeros.

Dicen que esto es el preámbulo para cuando Vargas Landeros se reincorpore a sus labores tras recuperarse de la operación de una hernia, va a definir los nombramientos que faltan en su gabinete. Así se asegura que Felipe Juárez se va a quedar como director general del Instituto Municipal del Deporte. Y al parecer está decisión la acompañará de otras para ser la segunda sacudida tras limpiar su gabinete de pasistas tras las elecciones internas de Morena para elegir a los consejeros distritales. Ahora se habla que se irán quienes no dieron resultados en ese proceso morenista cuando habían hecho cuentas alegres. En este contexto se definirá la suerte de Felipe Juárez, que ya se le hace una eternidad para su ratificación porque hay quienes en el sector deportista le hacen mal el agua.

La suspensión del servicio de agua potable en el Valle del Carrizo cuando llueve ya no les está gustando a los pobladores. El argumento que ponen en la Japama es porque a la planta de Las Isabeles le entra agua turbia por los aguaceros que se presentan. Sin embargo, esto ya no se lo están haciendo efectivo las familias de esa región porque ya cayeron en cuenta que en otros años no se iba el agua pese a que llovía igual o más que en esta temporada. Lo cierto es que ya está subiendo la inconformidad por las suspensiones del servicio. Se espera que con la obra que recientemente supervisó en esa planta el alcalde Gerardo Vargas Landeros el problema se subsane aunque llueva con rayos y centellas.

El empresario transportista Vicente Pico es otro que se inscribió en el partido Morena en el contexto de las elecciones internas para elegir a los consejeros distritales, lo que para los dirigentes se les hizo “bolas el engrudo” bajo el pretexto de que se metieron los pasistas. Pico en el pasado proceso electoral fue candidato a la alcaldía de El Fuerte por el Verde Ecologista y por “un pelito de rana” casi gana las votaciones. Con su incorporación a Morena como militante se están cumpliendo los pronósticos ya adelantados de que va a buscar la candidatura a la alcaldía por ese partido, que no la buscó en las elecciones pasadas porque le dijeron que iban en alianza con el Verde Ecologista y no había necesidad que “picara piedra” en Morena. Se la jugaron, pero ahora ya es militante y tiene la vista puesta en el 2024.