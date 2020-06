Reactivación sin rebrote de Covid

Los sinaloenses recobraron su vida tras tres meses de confinamiento para evitar el coronavirus que hasta la fecha lleva mil 236 muertos y 8 mil 17 contagiados en los 18 municipios de la entidad.

Las calles tienen el aforo vehicular de antes de la emergencia sanitaria, los negocios ya reabrieron, por lo que la movilidad ciudadana es notoria, las “bolitas” ya se ven con frecuencia en la ciudad y las sindicaturas, entre otros signos de la nueva normalidad.

La reactivación económica y social es muy notoria y es muy probable que la política se reanude en los próximos días por quienes aspiran a los cargos públicos que estarán en disputa en el 2021. El problema es que hay algunos que reanudaron hacer su vida normal, pero sin tomar las medidas preventivas para no contagiarse ni contagiar a los demás.

Hasta el momento los casos no se han disparado porque ayer se reportaron 118 casos de nuevos contagios y 18 nuevos fallecimientos. Incluso, los números se pueden decir que son bajos tomando en cuenta los contabilizados en días pasados. Sin embargo, no se pueden echar las campanas al vuelo porque faltan algunos días para saber si hay un rebrote o no.