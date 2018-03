Reaparece. El diputado federal Germán Escobar reapareció para convertirse en el mediador ante la amenaza planteada por pescadores de altamar de protestar durante el Tianguis Turístico Internacional, que se llevará a cabo en abril en Mazatlán. A esta inconformidad por el abandono en el que los ha tenido el gobierno federal y estatal se le han sumado los comuneros afectados por la construcción de la presa Santa María, en Rosario. A ellos se les adeuda parte de su indemnización y se han declarado hartos de las largas que les dan los funcionarios. Es hasta ahora que reaparece Escobar para apelar a la cordura de los sectores y que se busquen soluciones mediante el diálogo, pues —advierte— afectar un evento tan importante como es la fiesta del turismo podría traer repercusiones para todos los mazatlecos, advierte en legislador.

El show inicia. Quien no escatima en la búsqueda de los reflectores es el ahora aspirante a la reelección en Rosario, Manuel Antonio Pineda. Esto porque antes de separarse de la alcaldía se permitió presidir como alcalde el arranque del operativo de seguridad pública que fue cubierto por todos los medios locales y algunos de la región. Luego, a través de las redes sociales, hizo circular un video en el que explica sus razones para separarse de la alcaldía y buscar la reelección. Después vino su solicitud oficial al cabildo para dejar la alcaldía, allanando así en mucho la atención a la nueva alcaldesa de Rosario. Son tiempos, pues, y cualquier aparición extra en los medios es de aprovecharse, máximo cuando no se tiene ya mucho que prometer.

Los defectos. Como si los desordenes provocados por los retrasos de obras en las zonas turísticas no fueran suficientes, empezaron a aparecer indicios de defectos en el proyecto del malecón. Durante los últimos días se han abierto áreas del malecón recién construido para meter el cableado eléctrico a las palapas que operan como restaurantes sobre la playa. Además de ello, se han cavado hoyos para sustituir algunas palmeras, generando una imagen de desorden en pleno inicio del periodo vacacional de Semana Santa. Luego, ¿cómo está inspeccionando las obras la Dirección de Obras Públicas Municipales y la Secretaría de Obras Públicas Estatal? La advertencia está dada, luego no digan que no se cumplió con el trabajo de las dependencias.

La estrategia del Diablo. Si hay algún político que se las sabe de todas por su experiencia y amplia trayectoria política es el panista Alejandro Higuera Osuna, quien sostiene un proceso legal contra el Ayuntamiento de Mazatlán por haberlo inhabilitado para ejercer cargos públicos municipales por el caso del tiburonario. Su caso está en el Tribunal de Justicia Administrativa, en la Sala Superior, luego de que la Sala Regional falló en contra de él y su compañero Carlos Felton. El pasado jueves, el presidente del Tribunal, Héctor Torres Ulloa, declaró que Higuera, aunque gane la elección, no podrá asumir el cargo de alcalde porque está inhabilitado para ello, lo que desató la reacción del Diablo, que ayer acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para inconformarse por los comentarios del magistrado, y afirmó que el único que puede quitarle la candidatura es el PAN, y que tiene sus derechos a salvo para votar y ser votado. Don Alejandro conoce a la perfección el terreno que pisa, y seguirá defendiéndose por la vía legal hasta que se resuelva su caso.