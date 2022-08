Reaparece el alcalde tras 10 días ausente

El pasado 17 de agosto fue el último evento público que tuvo el alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero, con el Día del Peatón, y al siguiente día el secretario del Ayuntamiento, Adán Camacho Gámez, reveló que el mandatario se tomaría unos días para atender asuntos familiares fuera del país, que serían unos tres o cuatro, pero al final fueron 10. Ayer llegó con las pilas recargadas y se fue a realizar un recorrido por la ribera del río Sinaloa ante los altos niveles que este registra desde hace días por las lluvias constantes, y aunque ya han descartado un posible desbordamiento aseguró que seguirán vigilantes y tomando medidas de precaución, así que el alcalde regresó en un momento de mucha incertidumbre entre la población, pues entre inundaciones y socavones era obvio que la tranquilidad de la sociedad se vería alterada.

El presidente del Módulo de Riego Guasave ve un alto riesgo de que el bulevar Millán pudiera colapsar de un momento a otro debido a que está sobre la tubería del canal Diagonal, y esta no se puede limpiar, así que los agrietamientos en esa concurrida vialidad podrían reaparecer de nuevo. Modesto López Leal asegura que ya se puso en contacto con el alcalde para ver muy de cerca esa situación, porque si hay un proyecto de seguir entubando el canal Diagonal por un kilómetro más, no parece la mejor idea, así que él le propuso que se deje la obra hidráulica abierta y solo se le coloquen muros, esto para no seguir enfrentando esta problemática que hoy se les presenta con el tema de las lluvias.

Por lo menos 46 planteles educativos de nivel básico, ubicados en los municipios de Guasave y Sinaloa, están en duda de que puedan volver a clases este día, ya que luego de haber sufrido robos o ser vandalizados, quedaron en malas condiciones y no han podido recibir una inyección de recursos para habilitarlos de nuevo, aunque será hasta cuando se conozca con certeza si al final algunos sí pudieron recibir alumnado de forma presencial. Son 31 escuelas en Guasave y 15 en Sinaloa municipio las que están en esa situación, y aunque sus directivos están en la gestión para que los apoyen en su rehabilitación, la realidad es que muchas no lo han logrado, pues hay casos como el jardín de niños del poblado El Tecomate donde ya es una realidad que no volverán hoy, pues tienen problemas con el sistema eléctrico.

A pesar de que es bien sabido que no está permitida la presencia de ganado en zonas pobladas, tal parece que en Guasave eso no importa, pues son muchas las quejas, por lo menos 10 al día para ser más exactos, contra personas que tienen criando animales no solo en el área rural, sino también en el casco urbano, por lo que ya es urgente que se vengan sanciones económicas ejemplares contra quienes incurren en esas faltas. Es obvio que el excremento de esos animales genera olores fétidos, que por obvias razones genera malestar entre la población, y lo raro es que no se actúe con mano dura al respecto, pues no es posible que esos focos de infección estén dispersos por todo el municipio, solo porque no han querido ponerle un alto a esos infractores.