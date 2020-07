Reapertura “con pinzas”

Es un hecho, ya es oficial: a partir de hoy se dará la reapertura casi total de los centros comerciales, los hoteles, playas y parques públicos, pero desde ahora las autoridades vaticinan que esta se tendrá que manejar “con pinzas”, porque no hay que olvidar que se da en medio de la pandemia y cuando Sinaloa se encuentra en semáforo rojo por el alto número de contagios de coronavirus.

“Son ya 4 meses de confinamiento y esperamos que en este tiempo hayamos aprendido a cuidarnos porque muchas de las actividades, entre ellas los hoteles, iniciarán trabajando al 30 y 40 por ciento de su capacidad, como medida preventiva”, alerta el director estatal de Protección Civil, Francisco Vega.

Es responsabilidad de todos, del gobierno, la sociedad y las empresas, cumplir con las medidas de sanidad para evitar que se disparen los contagios. “El coronavirus es algo con lo que tenemos que aprender a convivir”.

Por su parte, el director de Salud de Ahome, el doctor Francisco Espinoza, dice que la apertura se por un acuerdo del Gobierno del Estado, pero que no se debe bajar la guardia por ningún momento, porque el número de contagio sigue alto, aunque no ha aumentado en forma exagerada.

Llama a seguir manteniendo las medidas preventivas de distanciamiento social, a salir de casa solo para cuestiones esenciales, y a usar cubrebocas, gel antibacterial y lavarse constantemente las manos.

Las reglas del juego son muy claras, en la calle se ven largas filas de gente afuera de las farmacias, en busca de medicinas, en los hospitales, en espera que se alivie algún familiar enfermo, y afuera e las clínicas de análisis químico- biológicos, en espera de algún diagnóstico, y rogando a Dios no salir positivo de Covid. El riesgo es latente pero la gente, la ciudad y el país se tienen que adoptar a la nueva normalidad. La vida sigue, pero es evidente que no sigue igual.



Popurrí. Martín Heredia, quien en la elección pasada compitió por la gubernatura de Sinaloa, se reporta y explica que en esta ocasión no competirá por su propia cuenta, que buscará la alcaldía de Mazatlán, pero no pretende ir solo, sino cobijado por una gran alianza de partidos opositores que lleven como candidato a gobernador al actual secretario de Pesca, Sergio Torres.

Dice que hasta el momento el PAN no tiene precandidatos, que el presidente estatal Juan Carlos Estrada ha manejado a Juan Pablo Castañón y a Heriberto Félix, pero es puro blof porque ellos hasta el momento dicho que desean contender, en cambio él y “El Morrín” despliegan una intensa actividad en todo el estado y si no los apoyan el PAN y el PRI la opción podría ser Movimiento Ciudadano.

PROTESTA. Automovilistas encabezados por Caín Castillo, establecieron ayer un cerco en Profeco para exigir a las autoridades que intervengan y frenen el robo de gasolina que hacen los expendedores locales.

Caín ha encabezado ya dos rallies de más de 250 vehículos y 30 camiones urbanos y dice que ya comprobaron con medidas oficiales que les roban cuando menos un litro y medio por cada 20 litros de gasolina. Aparte aquí la gasolina se vende más cara que en todo el país.