Rebelión en puerta en el sector salud

Los trabajadores de los Centros de Salud del norte de Sinaloa y de la clínica 37 y del hospital del IMSS en Los Mochis radicalizarán sus acciones de protesta para que les apliquen la vacuna contra el coronavirus.

Y es que consideran que no se ha hecho lo suficiente para gestionar más vacunas y que se distribuyan en los centros del sector salud.

Por ejemplo, en los centros de salud no les han aplicado el biológico cuando están expuestos a ser contagiados por la atención que dan a los ciudadanos. En esa misma situación están los trabajadores del IMSS de la ciudad.

De hecho, en los centros de salud están trabajando bajo protesta, lo que no han visto efectividad porque ni tan siquiera se han contactado con los líderes sindicales para mínimamente intercambiar información. Es decir, no están orientados cuando hay desespero, temor, ante el virus que no cede ni en contagio ni en muertes.

No es conveniente para los ciudadanos que se pare labores aunque se entiende la situación de los trabajadores.