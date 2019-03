Rebelión y centralismo en Morena

¿REBELIÓN EN LA GRANJA? Parece que no todo fue “miel sobre hojuelas” en la reunión-cónclave de alcaldes, coordinador de delegados, legisladores locales, federales y el delegado nacional de Morena en Sinaloa, Ignacio Mier. A este último algunos legisladores locales, entre ellos Pedro Lobo, le reclamaron las formas como se proceso la “línea” del Gobierno federal en el debate sobre el presupuesto para Sinaloa. Tema en el cual la fracción parlamentaria de Morena se confrontó, con acusaciones fuertes, que involucraron a Jaime Montes, coordinador de delegados del Gobierno federal, a quien acusaron de ser aliado de Quirino Ordaz y dar la espalda a legisladores que buscaban hacer una reasignación de 1 mil 600 millones de pesos en el presupuesto enviado por el Gobierno del Estado.

El debate de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos fue el pretexto, porque la división en Morena ya existía, entre militantes, alcaldes, legisladores locales y federales; tanto, que tuvo que tomar cartas en el asunto el Gobierno federal, convocando a los protagonistas de las diputas internas por el presupuesto, a sentarse en la mesa con la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien los llamó a cuentas y les dijo que la “línea” era negociar el presupuesto, sin romper la relación y acuerdos con el Gobierno estatal. ¿Será?

Al reclamo del diputado Pedro Lobo se le sumó Rosario Romero, encarando a Ignacio Mier, sin embargo, los legisladores olvidan que Morena no es un partido descentralizado, más bien es un movimiento nacional centralizado, que aplica lo que en la antigua izquierda llamaban “centralismo democrático”. ¿O no?

El otro olvido es que Ignacio Mier es nada más y nada menos que el representante de AMLO en Sinaloa, y que el poder que tiene viene del respaldo que el presidente de la República deposita en él. Tanto, que Mier preside la Comisión de Administración de la Cámara de Diputados –espacio de poder que decide dónde y cómo se reparten los dineros del Congreso- y dicho puesto lo ocupa por la confianza que AMLO le ha conferido.

El mayor olvido del diputado Lobo es que los legisladores locales y los alcaldes de Sinaloa, sin excepción, le deben su triunfo a López Obrador, porque algunos ni conocidos eran en sus comunidades, y no hubieran obtenido el voto popular para llegar al escaño que ocupan de no ser por el respaldo mayoritario que logró construir AMLO. Así que, aunque no es democrático, pertenecen a un partido-movimiento que funciona con centralismo, y así también les fueron asignados los espacios de poder que hoy ocupan. ¿O no?

López Obrador es un presidente sensible a las causas sociales, modesto en sus formas, con voluntad de combatir la corrupción y cambiar al país, es perseverante en sus luchas, sin embargo, no practica un mando colegiado, centraliza el poder y le ha funcionado y se ha fortalecido con ese ejercicio personalista del poder, y no se ve que pretenda compartir ni descentralizar el mando en Morena. ¿Será?

TEMPRANA CONFRONTACIÓN. Precisamente por este centralismo que se ejerce en Morena, los legisladores y alcaldes debieran mantener la calma, y no acelerarse ni confrontar prematuramente por las futuras elecciones del 2021. El abanderado de Morena a la gubernatura se decidirá en la Presidencia, y el resto tendrá que apoyarle; así que para que se desgastan desde ahorita, si al final están obligados a cerrar filas en torno al presidente, quien, seguramente, volverá a aparece en las boletas, ya que someterá a consulta popular si continúa o no en el cargo. ¿O no?