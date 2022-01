Rechazan que a los actuales síndicos municipales se les prorrogue su mandato hasta diciembre de 2024

audima

La diferencia. Literalmente, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, pateó a la pasada administración del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman con dos cosas que se entrelazan. Y es que hizo referencia que la respuesta de los fincatenientes en el primer día del pago del impuesto predial urbano fue mucho mejor que en la pasada administración y que esos recursos se ejercen para resolver los problemas que aquejan a la población. Prueba de ello es que ayer empezó el programa de reposición de losas de concreto en diferentes puntos de la ciudad, lo que no hizo el chapmismo. De hecho, ya han avanzado en algunos tramos que ya terminaron, como en el cruce del bulevar Àlamos y el bulevar Centenario, que estaba despedazado. Con estos se demuestra que Chapman no resolvió los problemas porque no quiso hacerlo. Eso está más que claro.

Descongelamiento. La diputada local pasista Elizabeth Chía desempolvó el tema de la protección a los periodistas y defensores de los derechos humanos en Sinaloa. En el contexto de la conmemoración del día del periodista, Chía conminó a sus pares en el Congreso del Estado a analizar y dictamizar la Ley de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa que presentaron diferentes organizaciones civiles. Lo hicieron desde el 2019, la revivieron a fines del año pasado y hoy la legisladora le “pucha”. A ver si los demás diputados locales están en la misma sintonía de Chía.

A lo grande. Mucha crema a los tacos le echó el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, en su mensaje de inicio de año. Flanqueado por algunos presidentes de colegios de abogados de Los Mochis, Polo Palafox sostuvo que la organización ya tiene el reconocimiento de la sociedad y actores políticos, lo que algunos ponen en tela de duda. Incluso, asegura que la organización no es de presión sino de interés, lo que se desmorona en los hechos: cuestionan, critican, para pactar. Y Polo Palafox va a lo grande. Adelantó que en este arranque de año la Federación de Abogados de Sinaloa va a tener un proceso de nacionalización. Sí, que va con el fiscal general de la República, el secretario de Gobernación, los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados y muchos más para terminar la gira con un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A medias. Lo que era obvio: la iniciativa de reforma para la elección de síndicos que promueve el diputado local morenista Serapio Vargas fue aceptada por muchos, pero a medias. Es decir, la mayoría, por no decir que todos, están de acuerdo en que que se reglamente la fecha de la realización del plebiscito en los municipios. Coinciden de que sea en un mes tras la llegada de las nuevas administraciones. Pero en lo que hay un rechazo contundente es que se pretanda darle una prórroga a los actuales síndicos para diciembre de 2024. Es lógico que los primeros que se oponen son los alcaldes porque los síndicos que hay son de los del pasado. Quieren leales a ellos precisamente para el 2024. Así es que pueden estar tranquilos los que ya están “palomeados”.

Otro año. El regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho celebró ayer un año más de vida. Fue muy felicitado. Uno de los momentos que socializó y en el que aparece entusiasmado es cuando compartió el pan y la sal con el alcalde Gerardo Vargas Landeros; el secretario Genaro García Castro, y el tesorero Antonio Vega. O sea, la plana mayor del municipio. Con esos detalles, algunos opinan que Valle Saracho queda desarmado para “hacerla de tos” en algunos temas. Todo sea “por el bien de los ahomenses”.