Rechazo. La propuesta del gobernador Quirino Ordaz Coppel para dirigir al Instituto Sinaloense de las Mujeres ha provocado una serie de críticas negativas en contra de Eva Joaquina Guerrero Ríos, en el sentido de que no cumple con el perfil para ocupar este cargo. Entre las voces que han manifestado su rechazo por esta elección se encuentra la Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa, que se pronunció por la reposición del proceso, porque considera que el mandatario estatal no tomó su elección conforme los principios de transparencia e imparcialidad, por lo que piden una comisión de selección. De acuerdo con este grupo, que está conformado por mujeres de diferentes profesiones, la directora del Ismujeres debe ser una mujer con un perfil de lucha y trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y que no haya tenido antecedentes de violencia o corrupción; y Eva Guerrero no cuenta con tal respaldo en su currículum. Los colectivos LGBTTTI del estado también expresaron su preocupación por dicha elección del gobernador, e hicieron un llamado a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, para que antes de someter a votación esta propuesta, sean consultados especialista y organizaciones civiles para que puedan opinar sobre el futuro desempeño de Eva Guerrero, de acuerdo con su perfil. De los diputados, el único que ha expresado el sentido de su voto en la Comisión de Equidad, Género y Familia es el morenista Pedro Villegas Lobo, quien adelantó que será en contra de la propuesta.

Especialistas. Ante la falta de experiencia legislativa y preparación académica de muchos diputados locales, que además presiden comisiones permanentes, en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado acordó contratar a secretarios técnicos, y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional exhorta a que este proceso sea transparente, y no por amiguismos o compadrazgos, pero además tienen dudas de que esta medida mejore la productividad legislativa, porque se pretende que una sola persona se haga cargo de dos a tres comisiones, lo cual luce sumamente imposible, porque el trabajo es muy demandante en una sola comisión. Pero en medio de esta polémica, el Congreso decidió posponer hasta nuevo aviso el proceso para seleccionar las plazas vacantes de secretario técnico parlamentario de las comisiones permanentes, como parte de las medidas preventivas ante el COVID-19.

Medidas. Y como parte del plan de acción para hacer frente a los efectos del COVID-19, en el Congreso del Estado ha sido prohibido el acceso a personas de la tercera edad, incluidos los diputados locales, y ayer ya no se les permitió entrar a las instalaciones a los morenistas Francisca Abelló Jordá y Florentino Vizcarra Flores, pero no serían los únicos, porque son la población que corre mayor riesgo de contagio, así que lo mejor es que se queden en su casa hasta que pase el riesgo, y eviten en la medida de lo posible acudir a lugares públicos de concurrencia. Es mejor prevenir.

Medidas. En el Gobierno del Estado también tomaron medidas preventivas, y ayer fueron aplicadas en el acto cívico en honor al 82 aniversario de la expropiación petrolera, que fue encabezado por el secretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix. Sin embargo, a diferencia de otros años, no hubo presencia de más servidores públicos, más que los representantes de los tres poderes del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional; además, ahí mismo fue informado que durante los próximos treinta días no habría eventos cívicos con concentración de personas; pero estas fechas no pueden ser ignoradas ni pasar desapercibidas. Y pasado es el aniversario del natalicio de Benito Juárez García, donde se acostumbra a hacer un acto cívico grande, pero en este ocasión será algo más sencillo y sin convocatoria, porque todos deben prevenirse del coronavirus. Es una medida necesaria para que no empeore la situación en Sinaloa.