Rechazo de la cuenta pública de Ahome

El diputado Juan Ramón Torres le cargó la mano al alcalde Chapman por lo de las cuentas públicas. Torres realizó visita a Palacio

Exhibido. A las primeras señales de que la reprobación de las cuentas públicas del 2018 por los diputados locales morenistas dejaban mal parado al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, la campaña de endosarlo al periodo de los exalcaldes Álvaro Ruelas y Manuel Urquijo se paró en seco. Incluso, Chapman ni se subió a ese barco de manera pública porque las observaciones que se hacen lo arropan. Aparte de la deuda millonaria sin fuente de pago en cuando llegó al poder, también se refleja la canalización de 5 millones de pesos a la Japama, como se detalla en las observaciones. De hecho, en esta administración la paramunicipal se convirtió en un barril sin fondo porque se ha endeudado a más no poder, más que en las administraciones pasadas a la que critica tanto. Y lo peor es que la Japama sigue en caída libre.



Vapuleo. De hecho, el diputado local morenista Juan Ramón Torres le cargó la mano a Chapman en lo referente al rechazo de las cuentas públicas. En su visita ayer a Palacio Municipal, Torres desglosó cada una de las observaciones hechas y que son de los dos meses de inicio del gobierno chapmista. Además, Torres encontró ausencia de funcionarios, cerradas las oficinas y con la queja de los ciudadanos de una falta de atención. Por algo fue a Palacio Municipal un día después del rechazo de las cuentas públicas en el Congreso del Estado.



Tira la toalla. Dicen que Reynalda Leyva Urías ya no aguantó la presión de quienes quieren que salga de coordinadora de los gobernadores tradicionales en Ahome, pero además no se resistió a la traición del también rechazado líder indígena Librado Bacasegua. Se habla que ayer Leyva Urías convocó a una reunión de gobernadores tradicionales para presentarles su renuncia, pero quedó pendiente de última hora. Sin embargo, salió a relucir que en una jugada para ponerse a salvo, Librado Bacasegua trae la firma de la mayoría de gobernadores tradicionales para pedir la destitución de Leyva Urías, con quien hasta antes de la rebelión indígena que existe, era “uña y mugre”. Eso lo hizo para calmar las aguas entre los indígenas que piden su salida, la de Leyva Urías y la de Emeterio Torres.



Ambición. Se dice que la reunión de gobernadores tradicionales de Ahome no se realizó porque Rosario Peñuelas, comisionado de la Comisión para Atención de Comunidades Indígenas en la zona norte de Sinaloa, tuvo que salir de emergencia a Charay, El Fuerte. Y es que en esa comunidad el gobernador tradicional Marte Velázquez, también regidor de El Fuerte, les hizo un escándalo al Consejo de Ancianos que le pidieron que lance la convocatoria para la elección del nuevo gobernador indígena. A Velázquez ya se le venció su periodo. Dicen que todavía no terminaban de planteárselo cuando Velázquez los arrebató e insultó. No quiere perder el cheque que recibe del gobierno estatal. No se hace a la idea de quedarse solo con el cheque de regidor.



Asoma la cabeza. Dicen que en lugar de concentrarse de lleno para paliar el problema del coronavirus, el director del Centro de Salud de San Blas, El Fuerte, César Leobardo Cortez López, se convirtió en un operador activo de la campaña que trae por la alcaldía el síndico procurador Luis Alberto Lugo Gaxiola. Incluso, es tanto el aire que trae que si no es Lugo Gaxiola se dice que Cortez López le entra al quite con esa aspiración agarrándose del secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, a quien quiere de “padrino” para la alcaldía. Nada más que en cuanto Cortez López asomó la cabeza, algunos ya le están sacando los escándalos del pasado. Uno de ellos la expedición de un certificado de nacimiento dentro de la operación para la compraventa de un niño. El bebé no había nacido en el Centro de Salud.