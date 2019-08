Reclamos. Si algo resaltó ayer en la reunión que tuvieron los representantes del sector social e industrial con los funcionarios de Conapesca para el levantamiento de la veda del camarón, fue el reclamo por la falta de apoyos y la vigilancia. Los industriales advierten que hasta el momento, el cambio prometido por la cuarta transformación no se nota. Humberto Becerra, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, urgió al gobierno federal a dar a la industria pesquera la importancia que corresponde, pues esta se encuentra ya en riesgo de desaparecer. Advierte que hay un cúmulo de problemas, como la necesidad de mejorar los subsidios para la compra de combustible, que no se han podido resolver. Por su parte, el sector social de la pesca urge a implementar operativos eficientes que blinden al camarón de la pesca furtiva, pues sostienen, los trabajos de inspección y vigilancia no se han notado lo necesario para desalentar el saqueo indiscriminado de camarón.

Más quejas. Ha sido un complicado inicio del ciclo escolar en muchas escuelas por las deficiencias en que se encuentran y el abandono que hay de las autoridades educativas. Ayer fue tomada por padres de familia la secundaria de la sindicatura de El Tamarindo, del municipio de Culiacán, porque la mala gestión de los últimos tres directores y la falta de apoyo de la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha generado que el plantel esté muy deteriorado, al grado de que temen que el techo se venga abajo, por ello la desesperación de los papás de ser escuchados y atendidos por las autoridades educativas, por lo que mantendrán la toma de la escuela hasta el viernes. Son muchos las planteles con estas y otras necesidades, y no se ve la reacción de la Sepyc para resolver los problemas, ya sea por carencias o por robos, pues la respuesta siempre es la misma de Juan Alfonso Mejía López y la nula actuación.

Celebración amarga. Ayer, el Sistema DIF Municipal que encabeza en Mazatlán Gabriela Peña Chico, realizó un festejo masivo para los adultos mayores con motivo del Día del Abuelo. Pero no todos estuvieron contentos. Algunos de los integrantes de los grupos de la tercera edad del Inapam se mostraron inconformes por el reparto selectivo de entradas para la fiesta. Y es que cada grupo tiene de 30 a 50 integrantes y solamente se les entregaron 20 boletos. Muchos, pues, se quedaron con las ganas de asistir.

Millonarios. A los que no les ha llegado la austeridad republicana es a los partidos políticos, y en Sinaloa se preparan para repartirse una millonaria bolsa de 122 millones de pesos para el próximo año. El ganón de esta repartición es Morena, que se llevará nada más y nada menos que 47 millones de pesos. Le sigue el PRI, con 31 millones; el PAN, con 18; Partido Sinaloense, con 14, y el PT, con casi 11 millones de pesos. Los que se quedarán en ceros serán el PVEM, el PRD y Movimiento Ciudadano. La propuesta será turnada al Ejecutivo Estatal para que la integre al proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, que serán enviado y aprobado en el Congreso del Estado.

Perredista. En el Partido de la Revolución Democrática se aferran a sobrevivir, con todo y las recientes salidas, y trabajan para conforman un bloque opositor que en un futuro se convertiría en instituto político. De acuerdo con Audómar Ahumada Quintero, dirigente del PRD en Sinaloa, simpatizantes de José Narro Robles se acercan a ellos. El fin de semana que pasó se llevó a cabo la reunión nacional del PRD con las fuerzas Vamos Juntos, UNE, UNE Puebla y Cambiemos, en donde además participaron importantes personalidades, como José Narro, exrector de la UNAM y exsecretario federal de Salud, quien acaba de renunciar a su militancia en el PRI, así como Tere Vale, Jorge Alcocer, entre otros. Este partido podría reemplazar al PRD ante la inminente pérdida del registro nacional en la elección del 2021.