Recolectores trabajan con carros viejos

El presidente Luis Guillermo Benítez Torres ya no sabe a quién culpar de los errores que se cometen en su administración. Primero, en la inauguración del paso elevado que está en calle 21 de Marzo, el director de Obras Públicas, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, mencionó que había costado 294 mil pesos, información que causó indignación entre los ciudadanos, pues el costoso tope fue ‘intervenido’ con un rotomartillo al siguiente día porque los constructores no le dejaron tubería para desagüe pluvial y justo en esos días cayó una tormenta en Mazatlán que provocó inundaciones. Pues esta semana, el alcalde Guillermo Benítez dijo que los medios de información tergiversaron la noticia y que el costo real del tope fue de 136 mil pesos. ¡Póngase de acuerdo señor! Ayer, los reporteros lo enfrentaron y al no tener otra salida dijo que el director de Obras Públicas se equivocó. No cabe duda que “El Químico” anda desesperado por tener una buena imagen ante la ciudadanía, pero todo le sale mal. Ha recibido muchas críticas de mazatlecos por los excesivos gastos que se realizan en la comuna sin rendir cuentas.

En Mazatlán, el sistema de alcantarillado está reprobado. Basta una lluvia ligera para que las aguas residuales broten por avenidas y colonias de la ciudad. Es un problema viejo, y lo hecho por las autoridades ha sido poco hasta el momento. En redes sociales, los vecinos en Mazatlán han externado su preocupación por la fuga de aguas negras debido a que son un foco de contaminación y de infecciones en la piel. El gerente de la Jumapam, Osbaldo López, se echó ese trompo a la uña y tiene que dar resultados a la sociedad, que ahora más que nunca, exige respuestas a través de los medios de comunicación.

Apenas en la mañana, el alcalde Benítez Torres dijo a los reporteros que realizarían una fiesta porque Morena anuló la elección de 14 consejeros que tendrían relación con el Partido Sinaloense. Pues por la tarde, el líder de este partido político, Héctor Melesio Cuen Ojeda, se apoderó de la plazuela República para hacer el festejo del décimo aniversario del PAS. Ahí, justo frente al Ayuntamiento, se divirtió con su gente sin que el inquilino del palacio dijera algo.



Tras el accidente del camión recolector de la basura, trabajadores de Aseo Urbano protestaron unos minutos ayer por las pésimas condiciones en que salen a trabajar. Y esto podría repetirse. Incluso hacer un paro para ser escuchados y atendidos por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. En lugar de luminarias tan costosas, le exigen al “Químico” que mejore la flotilla de camiones para la recolección de basura en el municipio de Mazatlán. Los empleados molestos también se fueron contra su lideresa sindical, Laura Elena Tirado, quien no acudió a la protesta.