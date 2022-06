Recomendación que se debería atender

audima

Exigen justicia. Tres días después del asesinato del médico odontólogo Gerardo Tueme Arellano en la playa de Mazatlán, la Asociación Dental Mexicana emitió un pronunciamiento para exigir el pronto esclarecimiento del artero crimen, que fue catalogado como un hecho aislado por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. La misiva firmada por el doctor Manuel Sergio Martínez Martínez, presidente de la mencionada asociación, con sede en la Ciudad de México, exige al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, justicia por la muerte del galeno y que este hecho no quede impune. Esto abonaría a una pronta resignación a los familiares. En el mes de mayo, familiares de tres jóvenes originarios de Monterrey y que fueron privados de su libertad en su visita a Mazatlán, se manifestaron en el puerto para exigir a las autoridades municipales y estatales que localicen a los muchachos con vida. Esta acción la realizaron a casi un mes de ocurrido el hecho, debido al ‘tortuguismo’ con que actúan los agentes investigadores de la Fiscalía.

La recomendación que hace el director del hospital general de Mazatlán, Carlos Leonel Verdugo Hernández, no debe ser echada en saco roto. El aumento de los casos de covid-19 podría poner en riesgo la temporada vacacional de verano, que ya está prácticamente vendida y reservada. El funcionario recomienda a las escuelas continuar en ciclo escolar a distancia para evitar más contagio de coronavirus. El pronunciamiento no es para menos. Hasta ayer, ya eran 12 las escuelas públicas y privadas que en el municipio habían reportado brotes de covid-19. En el nosocomio ya se han detectado contagios hasta en niños de 6 años. Habrá que ver cómo responde la Secretaría de Educación Pública y Cultura, que dirige Graciela Domínguez, pues la instrucción de continuar con las aulas abiertas en tanto no haya nuevos contagios es firme.

La quinta ola de covid-19 no es la única amenaza para la salud pública de Sinaloa. El avance de la viruela símica es una permanente preocupación para los ciudadanos y las autoridades. Ayer, el director del hospital general también pidió a los encargados de Protección Civil de la entidad que no dejen descender de los cruceros a personas que tengan fiebre. Y es que debido al flujo de viajantes, Mazatlán como destino de playa es particularmente vulnerable al contagio de esta enfermedad, que ya ha sido detectada en el país.

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, estuvo ayer en Mérida presumiendo la inversión récord en el mejoramiento de la infraestructura de servicios, durante el Smart City Expo Latam Congress. Ahí resaltó en una exposición que la revista Forbes, ubica a Mazatlán como el quinto lugar en el país como el destino que en este 2022 va a consolidarse en turismo. Todo esto mientras en el puerto crece la polémica debido la inestabilidad que se muestra en el Ayuntamiento por una serie de despidos en el gabinete de gobierno y las auditorías en marcha por supuestas irregularidades.