Recomendaciones para disminuir riesgos en materia fiscal

Ante el incremento de obligaciones en materia fiscal y mayores facultades del Servicio de Administración Tributaria para fiscalizar a los contribuyentes (aprovechando el cruce de información tecnológica de los CFDI), sugerimos tomar en cuenta lo siguiente:

Régimen de Incorporación Fiscal (R.I.F.)

Los contribuyentes que presentaron aviso de permanencia tienen de requisitos para permanecer con los beneficios de ser R.I.F., los siguientes:

No rebasar tope de ingreso anual de $ 2 millones

Cumplir con la presentación y pago correcto de sus declaraciones bimestrales

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

Para las personas físicas que optaron por RESICO también se señala como indispensable tener opinión fiscal positiva con cumplimiento oportuno y correcto de sus pagos provisionales mensuales y declaración anual.

Recibos de Complemento de Pago

Un error común en las empresas es emitir CFDI con método de pago PUE sin haber cobrado o emitir PPD y posterior al cobro no emitir el correspondiente Recibo de Complemento de Pago. Se debe controlar la emisión correcta de los CFDI y obtención de los Complementos de Pago por parte de los proveedores. El S.A.T. cruza esta información con los pagos provisionales de los contribuyentes.

Consulta de Opinión Fiscal ante el S.A.T.

Es recomendable consultar mes a mes la Opinión Fiscal como una medida de verificación de cumplimiento de obligaciones

Tener Opinión Fiscal Positiva no sígnica que no se tengan adeudos fiscales ya que hay declaraciones presentadas en ceros que muestran cumplimiento, pero no pago.

Constancia de Situación Fiscal

Debe confirmarse el régimen fiscal del contribuyente, así como obligaciones y domicilio fiscales. Esto es importante debido a que el S.A.T., en algunos casos ha cambiado el régimen de los contribuyentes o rechazados avisos de cambio al mismo

Buzón Tributario

El no tener activado el buzón puede ser motivo de multa para las empresas o que sean expulsados del RIF o RESICO. Se debe tener seguimiento de los comunicados y-o notificaciones que puedan recibir los contribuyentes en buzón tributario.

Suspensión de Certificados de Sellos Digitales

Un motivo de suspensión de certificados de sellos digitales es presentar declaraciones con diferencias en ingresos contra lo facturado

Sugerencia:

Es recomendable para las empresas el seguimiento preventivo del cumplimiento de sus obligaciones fiscales para evitar sanciones por parte del fisco.

