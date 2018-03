Reconocimientos, cumpleaños y más

Hola, ¿qué tal?



Premio

La señora María Calderón de Vizcarra recibió el premio a la Mujer Culiacanense 2018 en una ceremonia que se realizó en el patio del Ayuntamiento de Culiacán, de manos del alcalde, Francisco Antonio Castañeda. Uno de sus grandes logros es haber trabajado intensamente para darle otra imagen al Hospital Civil y lo logró con creces, con la ayuda de las voluntarias de su familia. En fin, el hospital es diferente.



Primera comunión

Recibió al niño Jesús en su corazón, Alejandro Aguilar Castro, en la capilla de Fátima. Estuvo acompañado por sus papás, Arturo Aguilar y Clarissa Castro, así como por sus padrinos, Juan Carlos Serrano y Éricka Vizcarra, Jenny Diarte y Fernando Morales. Después disfrutó su fiesta acompañado por sus amigos, abuelos y primos en este día tan especial para Alejandro.



Cumpleaños

Blanca Nelly Retamoza de Ibarra cumplió años, y con una comida en el Club Sinaloa se lo festejaron su esposo Héctor Ibarra Salgado; sus hijos, Blanca, Nelly, Héctor y Felipe. La acompañaron sus nietos, José Guillermo e Isabella, muchos amigos, entre ellos Nicolás y Blanca Sánchez, Amadeo y Blanca Rosa Zazueta, Enrique y María Teresa Chaurand, Héctor Ibarra Jumilla, entre otros, que hicieron feliz a la festejada.



Boda

Se unieron en matrimonio Lucía Ochoa Leal y Adrián Cárdenas Lúa en el Santuario del Sagrado Corazón. Después disfrutaron de su fiesta en La Primavera. Días antes fue muy festejada la novia con una despedida de soltera que le organizaron su mamá Beatriz Leal Chávez, así como su hermana Mónica, María Leal, Zaire Angulo, Angélica Leal, Mary Apodaca y muchas más, que hicieron del Club Náutico un bello escenario.



Cuaresma

No se nos olvide que todavía estamos en Cuaresma, si no hemos podido hacer algo, aunque sea un sacrificio mínimo, todavía estamos a tiempo. Con un poquito de esfuerzo podemos comenzar por algo que nos cueste. Hay que pensar y actuar, y lo digo por mí, porque se me está pasando el tiempo y no he hecho nada de verdad que valga la pena, pero todavía tenemos tiempo. Que tengas una linda semana. margot_dow@hotmail.com