Recta final. Con apenas siete días que restan de campaña, los candidatos a la alcaldía de Mazatlán están “echando toda la carne al asador” con sus promesas. El panista Alejandro Higuera Osuna, abanderado de la coalición Por Sinaloa al Frente, prometió a los vecinos de la colonia Pradera Dorada hasta construirles una base de la Policía Municipal para que se acaben los problemas de inseguridad y violencia que han padecido en los últimos meses. Para ello, aseguró ya tiene hasta el terreno visto y el primer día de su posible gobierno daría el banderazo para construcción. En el mismo tenor, el priista Fernando Pucheta, candidato por la coalición Todos por México, aseguró que de ganar haría que en carnaval se presentara el cantante Luis Miguel. Es toda una competencia de promesas en la recta final.

Cierre de campaña. Ya sin candidatos presidenciales por visitar Sinaloa, los abanderados de los diferentes partidos y coaliciones en el estado ya alistan sus cierres de campaña, ya que únicamente restan siete días de actividades proselitistas y diez para la jornada electoral. Los candidatos aprovecharán el fin de semana para convocar a eventos multitudinarios y dejar los últimos tres días de campaña para actividades menores, pero con mucha presencia en las calles y con recorridos por colonias y comunidades; aunque hay muchos que ni siquiera se han visto en estos ochenta días, en el caso de los federales, y treinta para los locales. Dentro de ocho días, los aspirantes deberán guardarse y preparar todo para la jornada electoral del domingo 1 de julio.

Llamadas electorales. A través de llamadas telefónicas se intenta convencer, ahora, que los electores ejerzan el voto cruzado el próximo 1 de julio y no en bloques o fórmulas. Los mazatlecos empezaron a recibir llamadas desde número locales para que no voten por el mismo partido, sino que en el caso de las diputaciones y senadurías, elijan a un candidato de partido diferente al aspirante a la Presidencia de su predilección. Todo para garantizar un sistema legislativo plural. Pero, ¿quién paga esas llamadas y a quién le beneficia un voto cruzado?

Sospechas. La tribuna del Congreso del Estado se ha convertido en un ring político, y por momentos ha dejado de ser un parlamento de altura. Durante la sesión ordinaria de ayer, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Roberto Cruz Castro usó la tribuna para pedir al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) colocar las urnas justo frente a los observadores, funcionarios de casilla y representantes de los partidos para evitar el saqueo de boletas electorales; y que el órgano electoral debe cerciorarse de que las cinco boletas que les darán a los ciudadanos sean colocadas en las urnas. Pero ahí va, dice el panista que existe una práctica por muchos conocida que se da en las casas “amigas”, de ese lugar parten los votantes, llegan a las casillas, el ciudadano recibe las boletas para votar, pero, a decir de Cruz Castro, no necesita marcar las boletas: las doblan, las meten a la bolsa y no las depositan en la urna; regresa a la casa “amiga”, entrega las boletas en blanco y recibe el dinero por la compra de votos, y esas boletas se las entregan ya marcadas a otro ciudadano, práctica con la que se da la compra de votos. Pero el diputado no explicó qué partido hace esto ni tampoco aclaró cómo se enteró de esta práctica. Pero más allá de lo denunciado, que no lleva pruebas, se sumaron todos las bancadas para pedir al IEES y al INE colocar las urnas a la vista de todos.