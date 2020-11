Recuérdame

Bien dijo un autor que leí alguna vez “mientras se nos recuerda seguimos vivos”

Estamos a un corto día para esta fiesta tan importante para México y el mundo.

A decir verdad, siento que aquí en el norte estamos algo más “americanizados” y le hacemos más fiesta a Halloween, digo ¿quién no quisiera ser alguien más por un día y que te den dulces por eso? Pero en fin, aunque nunca falte una catrina merodeando entre los disfrazados esta fiesta mexicana tiene una magia que no se le compara a Halloween.

Bien dijo un autor que leí alguna vez “mientras se nos recuerda seguimos vivos”, y el Día de Muertos es hacer eso en todo color y esplendor.

Más que solo recordar a aquellos que no siguen con nosotros, es regresarlos de cierta manera a la vida; les hacemos el altar y los vestimos de gala, les ponemos sus cosas favoritas, les marcamos el camino con flores y traemos su presencia de regreso a nuestros corazones.

Para los que vimos la película de Coco (shoutout a Disney que siempre logra llegarnos al corazón) no sé si como a mí, los hizo pensar en las personas que extrañamos (sé que todos tenemos a alguien), pero también de cierta manera les aseguro que siguen ahí, de alguna forma u otra manifestándose. Ya sea en las mariposas, o en alguna canción o en alguna frase.

Termino con un poema que leí y que me acompaña cada vez que extraño a esas personas especiales que ya no puedo abrazar. (Primero en inglés y luego en español) “Those we love don’t go away, they walk beside us everyday, Unseen, unheard but always near, Still loved, still missed and very dear”.

En español:

“Los que amamos no se van, caminan a nuestro lado todos los días.

Invisible, inaudito pero siempre cerca.

Todavía amado, aún extrañado y muy querido”.

Feliz día de festejar la vida, pasada y presente.

Ana en Rose.