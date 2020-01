Recuerdos del motocross

Veía con interés el anuncio del Nacional de Motocross. Culiacán viene siendo la sede por décimo año consecutivo. La capital de la entidad tendrá nueve fechas que se disputarán a lo largo del año 2020. Todo esto me lleva a recordar al amigo Jorge “Boque” García y sus grandes eventos de motocross en The Rosca City. Desde su partida no hemos visto algo referente en esta ciudad. Él era la magia y la adrenalina pura para las emociones fuertes. A pesar de encontrar infinidad de barreras para traer a casa este espectáculo, se las ingeniaba y ahí estaba de vuelta. Traía con melodiosas invitaciones a corredores de todo el país y hasta del extranjero. Cómo no recordar las pistas excéntricas en la presa Eustaquio Buelna, allá también en la salida norte de la ciudad, anexo a conocido hotel. Hacía mil peripecias, pero lograba su objetivo. También llevaba ese espectáculo al campo pesquero La Reforma. Era un gitano para buscar acomodo a su deporte favorito. Muchos corredores locales lograron un sitio importante en el motocross nacional.

Colofón. Y a propósito de valjus, trafos, kasiñis, -traducción- “Nadie te va a querer como tú mismo”. ¡Ai´sí! Uno no se explica cómo en varias ocasiones las autoridades municipales y deportivas les cierran las puertas de organización a los promotores. Piensan que todo es ganancia y ellos los que se llevan todo. Traen espectáculos a la ciudad y la misma región del Évora, y buscan cobrarles o que paguen cuotas insospechadas. ¡Yanila!