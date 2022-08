Recula el ‘Químico’ y cancelan contrato de luminarias

Cancelan contrato. El Gobierno de Mazatlán rescindió el contrato de compra de lámparas a la empresa Azteca Lighting. En medio del escándalo que provocó la contratación directa de esa compra que involucra más de 400 millones de pesos y que ha provocado demandas ante la Auditoría Superior del Estado, el alcalde Luis Guillermo Benítez decidió cancelar el contrato. La cancelación sin duda es un reconocimiento a las ilegalidades que rodean este caso. Y también que las dos demandas presentadas ante la ASE, una de un grupo de regidores y la otra por la organización Observatorio Ciudadano, ya habían puesto fecha para audiencias y al parecer ordenado una auditoría a fondo. De acuerdo con informes recabados y confirmados ayer por el secretario del Ayuntamiento, Édgar González, la rescisión de contrato ya se notificó a la empresa Azteca Lighting. El Gobierno municipal prevé que la empresa, propiedad de Alonso Puerto, presente demanda por incumplimiento de contrato. Habría que recordar que “El Químico” ya había autorizado y cubierto un anticipo de 60 millones por las luminarias. ¿Qué pasará con esos recursos? También la empresa Azteca Lighting había acelerado la instalación de una buena parte del total de la compra de 2 mil 139 lámparas. ¿Cómo quedará este tema? “El Químico” seguramente cree que, con la cancelación de la compra de luminarias, estaría salvando el pellejo. Pero el hecho es que se violó la ley. Que se destinaron por lo menos 60 millones de pesos del erario público. Y que con la cancelación del contrato lo que está ganando el Ayuntamiento es un nuevo pleito legal, parecido al que se provocó con Nafta cuando se le otorgó un permiso para construir una gasolinera en la administración de Alejandro Higuera y cobró con creces el hecho de la cancelación.

El regreso a clases ha enfrentado a cientos de familias con la cruda realidad. El discurso machacante desde las “mañaneras” con la misma retórica y los mismos culpables acusados por todo y para todo chocan con lo que están viviendo las familias. Eso de que “estamos bien, bien, muy bien”, se va al caño. Todo ha subido de precio. Útiles escolares, cuadernos, todo. También se verán obligados los padres de familia a pagar más por el transporte urbano. El precio de la gasolina ya no necesita “gasolinazos”, es permanente. Todos los productos de la canasta básica aumentaron de precio. No hay nada que pare esta escalada de precios. El mismo discurso comenzó a cansar. La realidad rebasa al gobierno.

El conflicto político entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el líder moral del PAS, Melesio Cuen, tendrá consecuencias. Y no solo políticas. Desataron una “guerra sucia” involucrando a la UAS. Los universitarios apenas ayer dieron por iniciado oficialmente el nuevo ciclo escolar. Padres de familia y alumnos ven que la situación pudiera tensar más los ánimos. A como va el conflicto, se ve difícil evitar que se presenten aquellas movilizaciones y protestas vividas en los 80. Eso lo saben Rocha y Cuen. Ambos como exrectores, saben la historia de la UAS. No hay engaños. Hoy cobra fuerza aquella afrenta que se le hizo al gobernador, cuando en la elección del nuevo rector de la UAS mandó a Santiago Inzunza Cázares. Pero no pasó. En su lugar fue nombrado Jesús Madueña.